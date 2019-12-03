Добровольці, які скоїли кримінальні злочини, мають нести підвищену відповідальність в суді

Ігор Мосійчук Народний депутат 8 скликання

Ігор Мосійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мушу сказати непопулярну, але, як на мене, дуже правильну річ

Участь в бойових діях на Сході для добровольця, у випадку скоєння кримінального злочину, суд має враховувати не як пом’якшуючу, а як обтяжуючу обставину!

Кажу це з болем на серці як один з тих хто в буремному 2014 році стояв у витоків добровольчого руху. Вчора після того як отримав приголомшливу звістку про те, що вбивство трьох річної дитини скоїли ветерани-добровольці мав довгі розмови з соратниками, бойовими побратимами і ми одностайно прийшли до висновку, що ті хто зраджуючи горде ім’я воїна, бойове братерство та пам’ять кращих з кращих - тих хто віддав життя захищаючи Україну стаючи на злочинний шлях скоюють подвійний злочин і мають нести максимальне покарання!

Ми завжди вважали і прагнули того, щоб ті, хто добровільно пішов захищати і захистив нашу державу стали військовою та державною елітою, а не вбивцями, розбійниками чи будь-якими іншими злочинцями!

Сказане мною аж ніяк не знімає відповідальності з українського уряду та мінветеранів за відсутність працюючої державної програми психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників бойових дій на Сході!

Джерело: блог Ігора Мосійчука

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