Темна сторона силових структур давно потребує реформ

Треба почати з нормальної переатестації й підвищить зарплати тим, хто її пройшов

Низькі зарплати призводять до відтоку адекватних та ефективних кадрів з поліції

Ні розслідування зґвaлтyвання дівчинки в Кривому Розі, якій поліція порадила зіграти весілля з нападником, а слідчий тричі закривав справу.

Ні вбивство нетверезими поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова.

Ні кaтyвання і зґвaлтyвання Нелі Погребіцької у Кагарлицькому відділку поліції.

Ніщо з перерахованого не змусило співробітників МВС заговорити про «замовчування проблем і некомпетентність керівництва», про «корупцію та безпринципність». Ніхто не згадував про честь, гідність і присягу вірно служити народу України.

Висловити обурення змусили низькі зарплати в МВС загалом і затримка 13-ї зарплати. А також невиплата «ковідних» надбавок у сумі 4,5 млрд грн.

Це ті самі надбавки, які «вибив» ще Арсен Аваков в часи, коли Уряд не дав ні копійки на кисневі станції.

Щодо аналогічних «ковідних» надбавок аудит виявив у МВС порушень на 26,5 млн грн. Виявляється, гроші пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на Covid-19. Працівникам призначали доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному, на навчанні. Прикордонники та поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням.

МВС – це не лише Патрульна поліція, куди прийшли нові кадри, якими можна пишатися. Це також кримінальний блок, тобто органи досудового розслідування. Тут ніхто ніяких реформ не проводив, і з часів Янyкoвича нічого не змінилося

Ця темна, невітринна сторона МВС потребує реформ не менше ніж суди. Важливі, резонансні справи закривають недобросовісні слідчі. Або вони доходять до суду в такому жалюгідному стані, з такою купою процесуальних помилок, що суддя не має іншого вибору, окрім того, як відпустити зловмисника.

А наші податки йдуть на фабрикування справи проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь та на контрольні закупки еротичного контенту на OnlyFans.

Так, низькі зарплати призводять до відтоку адекватних та ефективних кадрів з поліції. Але почніть з нормальної переатестації й підвищить зарплати тим, хто її пройшов. Тоді не доведеться обходити систему через премії та тематичні доплати, що залежать від волі керівника. Хоч теперішнього, хоч попереднього.

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Джерело: блог Інни Совсун

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