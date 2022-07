Захід прогинається під pociйським тиском

9 липня, коли всі країни закрили повітряний простір для літака Лаврова, його пропустила Франція. Голова відділу зовнішньої пропаганди Рociї чомусь комфортно переміщається літаком, тоді як українцям, щоб потрапити в Європу, треба їхати машиною, автобусами чи потягами.

Єврокомісія частково поступилася Рociї в питанні транзиту до Калінінградської області – дозволила рух підсанкційних товарів залізничним транспортом.

Міністерство внутрішніх справ Канади надало німецькій компанії Siemens Energy звільнення від санкцій щодо Рociї на два роки. Все йде до того, що pociйські газові турбіни для Північного Потоку-1 повернуться з Канади до Німеччини після ремонту.

Аргументація німецького міністра економіки Хаберта просто вражає: так у Пyтiна не лишиться виправдань, аби лишати трубопровід закритим. Ха-ха. Йому ж потрібні виправдання, аби піддушити Європу газом, чи не так? Насправді це демонструє або готовність йти на компроміси із РФ, або відірваність від реальності. Що ймовірніше, коли йдеться про міністра економіки Німеччини?

Захід прогинається під pociйським тиском, і Рociя буде далі цим користуватися, якщо ми не будемо тиснути ще більше.

Заходьте в твіттер, тегайте світових лідерів та вимагайте в них більше зброї та посилення санкцій проти Рociї.

Зразок твіту, який ви можете використовувати:

@POTUS @OlafScholz @JustinTrudeau @EmmanuelMacron @vonderleyen @markrutte

Stop giving in to Putin's demands! Strengthen sanctions and give Ukraine more offensive weapons!! MLRS, artillery, tanks, APCs, IFVs – this is the key to a quick victory! And this key is in your hands.

Джерело: блог Інни Совсун

