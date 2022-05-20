Три роки президентства. Трансформація Зеленського

Володимир Зеленський точно не підозрював, які випробовування випадуть на його долю після перемоги на президентських виборах у 2019 році

Війна змінила порядок денний та проявила якості всіх політиків

Три роки тому в цю дату я спостерігав інаугурацію Зеленського на посаду Президента України, настрій в залі парламенту серед «старих» політиків був переважно скептичним – чи зможе цей популярний, але недосвідчений у державних справах чоловік справитися з серйозними викликами?

За три роки Зеленський спочатку перевернув політичну систему України, а тепер руйнує політичні міфи у західних виборців своїми виступами в прямому ефірі та не завжди політкоректними, але щирими заявами.

За три роки він встиг отримати монобільшість у парламенті, скасувати депутатську недоторканість, подолати кнопкодавство, провести закон про референдум, легалізувати гральний бізнес та ухвалити купу інших рішень, які давно обіцялися політиками, але так і залишалися в гаслах, а не законах. Були за ці роки і помилки, і зашквари соратників, і падіння рейтингів.

Але війна змінила порядок денний та проявила якості всіх політиків. І тут Зеленський виявився на своєму місці. Він усі ці тяжкі дні залишається в Києві (хоча і пропонували безпечніші місця), щодня звертається до нації, а також координує міжнародну підтримку Україні. Наш Президент бере участь у всіх глобальних самітах найвищого рівня та щодня спілкується зі світовими лідерами.

Закінчення війни принесе нові виклики, але і нові можливості

Безпрецедентна світова підтримка повинна не лише допомогти відбудувати країну, але і провести всі структурні реформи. Суспільство консолідоване, і це відкриває вікно можливостей для зміни системи: переходу від олігархічної системи до суспільства західного зразка з новим суспільним договором та прозорими правилами гри.

І тут буде супротив не лише старих корупціонерів, але і частини зовнішніх гравців, а також – спокуса абсолютною владою. Проте, ми пройдемо всі ці випробування, і цілком можливо, що ще цей Президент буде підписувати документи про набуття членства України в Європейському Союзі.

Джерело: блог Ігора Попова

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