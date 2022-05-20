Відновлення України і ЄС

Євросоюз публічно поклав на себе тягар нашого відновлення

Вчора відбулась знакова подія. Хоча всі вчіпились в 9 млрд євро, які виділив ЄС, насправді, документ на 8 сторінок набагато ширший. Ні, це не детальний план, а концепція-план. І про неї треба детальніше розповісти.

Отже, що пропонує ЄС

Перше

Відновлення України поділяється на два етапи: короткострокове та реконструкція України. На короткостроковому етапі ЄС виділяє 9 млдр євро підтримки, але очікує, що до цієї суми будуть надані додаткові кошти від інших партнерів, і в цілому сума має скласти 15 млрд дол.

Друге

Ключовий етап – це реконструкція України. І тут ЄС визначає 4 колони, на яких тримається така відбудова:

Відбудова країни, її інфраструктури, охорони здоров’я, шкіл і будинків, підвищення цифрової та енергетичної стійкості:

Модернізація держави та її інститутів в напрямку доброго урядування та поваги верховенства права, через адміністративну та технічну підтримку, включно з регіональним та локальним рівнем;

Впровадження структурних та регуляторних змін з метою поглиблення економічної та соціальної інтеграції України та її громадян в ЄС, згідно з європейським курсом;

Підтримка відновлення української економіки та суспільства, через розвиток сталої та інклюзивної економічної конкуренції, торгівлі, приватного сектора, з урахування зеленого та цифрого переходу країни;

Третє

План відновлення України повинен включати реформи та інвестиційні потреба для забезпечення її сталого розвитку. Для цих цілей буде створено міжнародну платформу Реконструкції України, яка буде спільно управлятись ЄС та Україною.

Четверте

Внесок ЄС у відновлення України складається з двох блоків:

«Відновлення України» – нова фінансова програма ЄС, яка фінансує відбудову та приведення української економіки до вимог ЄС

Підтримка з існуючих програм Союзу, в тому числі підтримка та гарантії в рамках політики сусідства, розвитку та міжнародної співпраці

П'яте

ЄС не знає скільки буде потрібно коштів на відновлення України, але планує зробити найбільший внесок. Для цього ЄС буде шукати різні можливості для фінансових ресурсів. В тому числі розгляне можливість використання заморожених російських коштів.

Підсумовуючи – це надзвичайно знаковий документ, в якому ЄС публічно поклав на себе тягар нашого відновлення

А це в тому числі означає, що він прийняв для себе рішення, що Україна частина Європи, і за неї треба нести відповідальність.

Втім, є одне але. Ситуація на економічному фронті для України розгортається навіть гірше чим на військовому. І у нас немає іншого варіанту, як повністю підключатись до ЄС вже сьогодні. Транші, які виділяють для уряду – не допоможуть нам, оскільки використовуються для підтримки соціальної ситуації та війни.

Потрібні серйозні інструменти порятунку нашого бізнесу. Бізнес – це про мільйони робочих місць, і його криза покладе ще більше соціальні видатки на бюджет. Тому я вважаю, що ЄС вже сьогодні має створити центр технічної та фінансової підтримки українського бізнесу, який допоможе йому переорієнтовувати свої виробництва на ринок Європи, та отримати кредити для перезапуску.

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Джерело: блог Віктора Андрусіва

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