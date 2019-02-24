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    Події в Україні

    Коханівський поцілив чашкою у телеведучого в ефірі Newsone

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    <p>Чашка потрапила у плече Пальчевського</p> <div></div> - Коханівський поцілив чашкою у телеведучого в ефірі Newsone

    Чашка потрапила у плече Пальчевського

    Коханівський образився на фразу, сказану Андрієм Пальчевським

    Глава проводу ОУН Микола Коханівський поцілив у бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського чашкою під час ефіру на телеканалі Newsone.

    Конфлікт стався в ефірі ток-шоу «Тема». У студії обговорювали скандальну виставку «Квантовий стрибок Шевченко» в столичному метро. Пальчевський почав свій виступ, розмірковуючи про те, щоб подумав український поет і художник, якби дізнався про те, що відбувається. Коханівський перебив його, на що Пальчевський різко сказав: «Є команда «Сидіти!». Можна я скажу команду «Сидіти!» - і все».

    «Можна і в табло отримати», - відреагував Коханівський.

    «Я теж чоловік, а не хмара в штанях», - відгукнувся телеведучий.

    Коханівський назвав його ватником, а через якийсь час взяв кухоль і жбурнув в Пальчевського. Удар припав йому в плече.

    «Ще раз так скажеш - і будеш валятися», - попередив націоналіст.

    Пальчевський демонстративно поклав уламки чашки собі під ноги.

    «Я до українських націоналістів ставлюся з повагою - до тих, хто не кидає чашками, а хто пожертвував життям, відсидів у таборах, як це робив Стус і всі нормальні люди, борючись з режимом. А чи не визвірятись, кидаючись чашками в людину», - сказав він трохи пізніше.

    «Так не гавкайте. Я Вас не чіпав. Ви мене принизили», - заявив Коханівський.

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