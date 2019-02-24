Коханівський поцілив чашкою у телеведучого в ефірі Newsone



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Чашка потрапила у плече Пальчевського

Коханівський образився на фразу, сказану Андрієм Пальчевським

Глава проводу ОУН Микола Коханівський поцілив у бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського чашкою під час ефіру на телеканалі Newsone.

Конфлікт стався в ефірі ток-шоу «Тема». У студії обговорювали скандальну виставку «Квантовий стрибок Шевченко» в столичному метро. Пальчевський почав свій виступ, розмірковуючи про те, щоб подумав український поет і художник, якби дізнався про те, що відбувається. Коханівський перебив його, на що Пальчевський різко сказав: «Є команда «Сидіти!». Можна я скажу команду «Сидіти!» - і все».

«Можна і в табло отримати», - відреагував Коханівський.

«Я теж чоловік, а не хмара в штанях», - відгукнувся телеведучий.

Коханівський назвав його ватником, а через якийсь час взяв кухоль і жбурнув в Пальчевського. Удар припав йому в плече.

«Ще раз так скажеш - і будеш валятися», - попередив націоналіст.

Пальчевський демонстративно поклав уламки чашки собі під ноги.

«Я до українських націоналістів ставлюся з повагою - до тих, хто не кидає чашками, а хто пожертвував життям, відсидів у таборах, як це робив Стус і всі нормальні люди, борючись з режимом. А чи не визвірятись, кидаючись чашками в людину», - сказав він трохи пізніше.

«Так не гавкайте. Я Вас не чіпав. Ви мене принизили», - заявив Коханівський.