Maruv і Євробачення: з’явилася нова шокуюча деталь



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Пісню Siren Song випустив російський лейбл

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia. Зокрема, це вказано у підписі до відео Maruv з виступу у фіналі відбору, розміщеному на офіційному акаунті телеканалу UA:Перший у YouTube.

Як зазначають представники руху «Відсіч», це означає, що роялті за використання цієї пісні отримуватиме саме цей російський лейбл.

«Може статися так, що за гроші українців пісня отримає додаткову популярність, а згадана компанія в країні-агресорці збільшить свої прибутки за використання цієї пісні», - заявили вони.

Скріншот інформації під відео

Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Ліцензіар — це особа, що має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Нагадаємо, в Україні завершився фінал національного відбору на Євробачення-2019. Представляти Україну на конкурсі буде Maruv з піснею Siren Song, перфоменс якої називали дуже відвертим, а її критикували через гастролі в Росії.

У фіналі національного відбору на 64-ий міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» взяли участь Freedom-jazz з піснею Cupidon, Anna Maria з піснею My Roud і Kazka з піснею Apart, співачка Maruv з піснею Siren Song, гурт Brunettes Shoot Blondes із піснею Houstonта і дует Yuko з піснею «Галина гуляла».

Раніше керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія нагадав, що кінцеве рішення щодо участі конкретного учасника від країни приймає саме Суспільне. Це сталося після низки скандалів через участь у відборі учасників, які, зокрема, виступають у Росії, або не вважають Крим окупованим.