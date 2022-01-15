Коронавірус в Україні: прогноз на нову хвилю

Сподіваємось на краще, готуємось до найгіршого сценарію

Мовою оригіналу

Прогноз развития заражений.

Пика, как в прошлой волне, мы достигнем 26 января – 11 февраля.

Прошлый пик был 26,4 тыс в среднем за 7 дней. Максимальный пик не более 45-50 тыс позитивных ПЦР.

Прогноз построен на основании результатов лабораторных исследований. За основу взяты данные ПЦР тестирования (не путать с новыми случаями, которые могут вносить с месячными задержками. Так же я исходил из того, что в основе постановке подтвержденного случая лежат данные именно ПЦР тестов (на 80-90%)

Негативный сценарий

К 26 январю мы достигнем прошлого пика (по средним значениям ПЦР (+) – 26,4 тыс в сутки) При условии что лаборатории выйдут на средний объем тестирования 60-63 тыс ПЦР в сутки.

Умеренный сценарий

Пика прошлой волны мы достигнем к 11 февралю. Так-же при условии что на прошлый максимум тестирования мы выйдем только к этому времени.

Дальнейшее развитие

Тут все зависит от лабораторных мощностей Украины, и как быстро будет наращиваться тестирование, а так же какой максимум тестов смогут проводить лаборатории.

Если максимум тестирования будет 100 тыс в сутки, то мы можем увидеть в день под 45-50 тыс позитивных ПЦР тестов.

Вероятность тестирования более 100 тыс в среднем в день считаю малореальным событием. Исходя из этого предположения, в среднем в день мы не увидим больше 45-50 тыс позитивных ПЦР тестов. Потом мы упремся в потолок тестирования, а далее будет просто плато.

Читайте також:

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.