Коронавірус в Україні: прогноз на нову хвилю
Сподіваємось на краще, готуємось до найгіршого сценарію
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Прогноз развития заражений.
Пика, как в прошлой волне, мы достигнем 26 января – 11 февраля.
Прошлый пик был 26,4 тыс в среднем за 7 дней. Максимальный пик не более 45-50 тыс позитивных ПЦР.
Прогноз построен на основании результатов лабораторных исследований. За основу взяты данные ПЦР тестирования (не путать с новыми случаями, которые могут вносить с месячными задержками. Так же я исходил из того, что в основе постановке подтвержденного случая лежат данные именно ПЦР тестов (на 80-90%)
Негативный сценарий
К 26 январю мы достигнем прошлого пика (по средним значениям ПЦР (+) – 26,4 тыс в сутки) При условии что лаборатории выйдут на средний объем тестирования 60-63 тыс ПЦР в сутки.
Умеренный сценарий
Пика прошлой волны мы достигнем к 11 февралю. Так-же при условии что на прошлый максимум тестирования мы выйдем только к этому времени.
Дальнейшее развитие
Тут все зависит от лабораторных мощностей Украины, и как быстро будет наращиваться тестирование, а так же какой максимум тестов смогут проводить лаборатории.
Если максимум тестирования будет 100 тыс в сутки, то мы можем увидеть в день под 45-50 тыс позитивных ПЦР тестов.
Вероятность тестирования более 100 тыс в среднем в день считаю малореальным событием. Исходя из этого предположения, в среднем в день мы не увидим больше 45-50 тыс позитивных ПЦР тестов. Потом мы упремся в потолок тестирования, а далее будет просто плато.
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Джерело: блог Євген Істребіна