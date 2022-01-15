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    Думки вголос

    Коронавірус в Україні: прогноз на нову хвилю

    Ми й досі відстаємо в плані кількості тестувань. Через це реальна картина захворювань може бути іншою - Коронавірус в Україні: прогноз на нову хвилю
    Ми й досі відстаємо в плані кількості тестувань. Через це реальна картина захворювань може бути іншою
    фото: moz.gov.ua

    Сподіваємось на краще, готуємось до найгіршого сценарію

    Мовою оригіналу

    Прогноз развития заражений.

    Пика, как в прошлой волне, мы достигнем 26 января – 11 февраля.

    Прошлый пик был 26,4 тыс в среднем за 7 дней. Максимальный пик не более 45-50 тыс позитивных ПЦР.

    Прогноз построен на основании результатов лабораторных исследований. За основу взяты данные ПЦР тестирования (не путать с новыми случаями, которые могут вносить с месячными задержками. Так же я исходил из того, что в основе постановке подтвержденного случая лежат данные именно ПЦР тестов (на 80-90%)

    Негативный сценарий

    К 26 январю мы достигнем прошлого пика (по средним значениям ПЦР (+) – 26,4 тыс в сутки) При условии что лаборатории выйдут на средний объем тестирования 60-63 тыс ПЦР в сутки.

    Умеренный сценарий

    Пика прошлой волны мы достигнем к 11 февралю. Так-же при условии что на прошлый максимум тестирования мы выйдем только к этому времени.

    Дальнейшее развитие

    Тут все зависит от лабораторных мощностей Украины, и как быстро будет наращиваться тестирование, а так же какой максимум тестов смогут проводить лаборатории.

    Если максимум тестирования будет 100 тыс в сутки, то мы можем увидеть в день под 45-50 тыс позитивных ПЦР тестов.

    Вероятность тестирования более 100 тыс в среднем в день считаю малореальным событием. Исходя из этого предположения, в среднем в день мы не увидим больше 45-50 тыс позитивных ПЦР тестов. Потом мы упремся в потолок тестирования, а далее будет просто плато.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: статистика Україна ВООЗ коронавірус
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    Коронавірус в Україні: прогноз на нову хвилю