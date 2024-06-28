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Зеленський розповів, коли буде готовий план закінчення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, коли буде готовий план закінчення війни
Зеленський пообіцяв, що план завершення війни буде готовим до кінця 2024 року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Після Глобального саміту миру Україна працює над трьома планами

Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, після Глобального саміту миру Україна працює над трьома планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

«Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас», – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна також нарощує виробництво технологій, дронів, артилерії та РЕБ, аби бути сильнішою на полі бою.

«Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році», – додав очільник України.

Нагадаємо, Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру.

Раніше у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру. Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

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Теги: війна президент Володимир Зеленський саміт

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