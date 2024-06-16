Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру

Максим Колесников зазначив, у світі бракує розуміння, що таке насправді російський полон

Колишній військовополонений Максим Колесников розповів на саміті миру у Швейцарії свою історію, передає кореспондент «Главкома». Фото змарнілого українця, який після багатьох місяців у неволі вперше куштує яблуко, свого часу вразило світ.

«Я розумію, що це мій обов’язок тому, що мої друзі, мої побратими залишаються в полоні. Нещодавно був обмін, і були звільнені люди з мого батальйону. Я бачив людей, які мали вигляд скелетів, вони повністю виснажені», – розповів українець.

Максим Колесников зазначив, у світі бракує розуміння, що таке насправді російський полон.

«Ти повинен захищатися не просто від фізичних знущань таких, як електрошок, але й захищати свою свідомість (від тиску, який здійснювали у полоні росіяни, – «Главком»), щоб залишитися нормальною людиною», – пояснює колишній полонений.

«Якщо ми об’єднаємося, ми виграємо. Мій обов’язок тут – сказати, що всі країни, які говорять про права людини, як пріоритет для них, маю докласти всіх зусиль, щоб звільнити цивільних людей без будь-яких умов».

Нагадаємо, 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру.