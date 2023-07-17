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Іванна Коберник

Спрощувати математичні тести немає вже куди

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Це наслідок війни, який ми не зможемо предʼявити в Гаазі – щонайменше в точно такому ж формулюванні

Отже, півтора висновки про результати цьогорічного НМТ з математики.

Тест був дещо складніший, ніж минулого 2022-го року, але значно простіший ніж довоєнного, хоч і ковідного 2021-го. Знаааачно простіший насамперед для слабких учнів.

Не подолали поріг склав-не склав 10 755 вступників – це близько 4 %. Минулого року лише 0,1% абітурієнтів повністю провалили тест з математики. А от 2021-го на ЗНО з математики не досягли мінімального балу 31% вступників.

Тепер дивимось що ж це був за пороговий бал:

  • У 2021-му році він складав 10 балів з 67 можливих
  • У 2022-му – 1 бал з 20-ти
  • У 2023-му – 4 бали з 32-ох

4 бали з 32-ох можливих – це менше порогу вгадування. Тобто найменш підготовлені учні мали достатньо шансів переповзти пороговий бал.

А от з найсильнішими учнями картина така:

У 2023-му 8475 (трохи більше 3 %) отримали високі результати – 181–200 балів. Минулого 2022-го року таких було 9,6%. А от довоєнного 2021-го – високий бал з математики на ЗНО отримали 6,3% абітурієнтів. Треба зазначити, що падіння значно менше, ніж високих результатів з української мови (див. позаминулий пост).

Цифри наштовхують на висновок: тест з математики, який не змогли скласти лише 4%, дуже простий. Бо не зробите ж ви висновок, що опанування математики порівняно з 2021-им роком покращилось настільки, що тих, хто не міг подолати поріг стало в вісім разів менше. Звісно ні. Поправка на війну укладачами тесту зроблена.

А от роздуми про найсильніших, чому зменшилась кількість тих, хто показує високий бал – складніші. На мою думку, виною війна і неможливість повноцінно навчатись. Неможливість отримати консультації та необхідну допомогу. Складність відчувати психологічну впевненість. Неможливість потренуватись, бо немає можливості пройти пробне НМТ.

Це наслідок війни, який ми не зможемо предʼявити в Гаазі – щонайменше в точно такому ж формулюванні. Але наслідок, який треба чесно визнати і думати, як в умовах, що склалися ми можемо компенсувати нашим дітям освітні втрати. Хоча в цьому випадку це радше компенсувати недоотримані результати. Яких вони могли б досягти, якби не країна-терорист.

Я вірю, що треба думати як компенусувати втрати, а не над тим, як спрощувати тести. Спрощувати нема куди.

Щодо способів компенсування мої інструменти-фаворити не змінилися і вони всім відомі: репетиторство і заняття в малих групах. Поки обговорюється візія і велика освітня реформа, дуже потрібно прийняти порядок оплати вчителям індивідуальних консультацій і занять в малих групах. Це можливо зробити. І це дуже допомогло б всім школярам, які цього потребують, не тільки випускникам.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: освітня реформа освіта

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Іванна Коберник

Спрощувати математичні тести немає вже куди
Спрощувати математичні тести немає вже куди

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