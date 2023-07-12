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Українські біженці масово прогулюють уроки у школах Польщі: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські біженці масово прогулюють уроки у школах Польщі: названо причину
Наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку
фото: Notes from Poland

Більшість українських дітей не відвідує польські школи через переповнені класи, мовний бар'єр та часу релокацію

Більш ніж половина дітей з України не відвідує польські школи, попри постійне перебування у цій країні через війну. Таких учнів близько 200-300 тисяч. Про це повідомляє Notes from Poland.

Натомість ООН закликає батьків віддавати дітей на навчання у місцеві школи. Польська влада при цьому розглядає можливість запровадження обов'язкового відвідування школи для дітей-біженців.

Так, наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку. Загалом у школи та дитсадки у сусідній країні ходили близько 180 тисяч українських учнів. А 200-300 тисяч не навчалися у місцевих школах. В ООН при цьому попереджають, що онлайн-освіта можлива лише як короткострокове рішення. Діти мають бути соціалізовані.

Серед причин, чому більшість українських дітей не відвідує польські школи, такі:

  • класи часто переповнені;
  • мовний бар'єр;
  • часте переміщення біженців.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек раніше заявляв: у Польщі згодом можуть запровадити обов'язкове зарахування дітей-біженців до місцевих шкіл. Навіть якщо діти з України не хочуть здобувати освіту у місцевих навчальних закладах. За його словами, нове правило можуть втілити в життя вже з початку навчального року – з 1 вересня.

«Ми не можемо собі дозволити, щоб кілька сотень тисяч дітей з України були поза системою освіти на рік, два чи три», – сказав Чарнек.

Нагадаємо, через повномасштабне військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у Польщі. Українські біженці вплинули на ринок нерухомості в країні. Так, у 2022 році у Польщі був стрибок цін на оренду квартир через великий попит на них серед українців.

До слова, Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, попри запланований ремонт колій.

Теги: Польща діти освіта школа біженці

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