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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу

glavcom.ua
«Кінотеатри сьогодні переживають не найкращі часи»
фото з відкритих джерел

Дубляж голлівудського кіно допоміг мільйонам відчути весь колорит і багатство української, полюбити її і заговорити

Щодо міністра культури, то не здивована. Першою «реформою» цієї команди була ліквідація іномовлення і створення російськомовних ДОМ/Freedom.

Щодо міністра освіти, то все дуже сумно. Вивчення англійської починається зі школи, і з цим в українських навчальних закладах, навіть столичних, як вони не спеціалізовані – біда.

Знаю це з розмов з друзями, з батьками, колегами, більшість змушені брати репетитора, аби діти підтягли мову. Не варто перекладати процес опанування англійської на кінотеатри. Займіться середньою освітою, там біда.

Нехай в кінотеатрах ідуть фільми і мовою оригіналу, хто ж проти. Але має залишитися дубляж. З багатьох причин. І перша з них - лагідна українізація. Дубляж голлівудського кіно допоміг мільйонам відчути весь колорит і багатство  української, полюбити її і заговорити. Але і зараз для захисту і підтримки української робиться недостатньо.

Друге. Дубляж – це індустрія, де задіяні тисячі людей, акторів, режисерів, звуковиків, вони сплачують податки.

Третє. Кінотеатри сьогодні переживають не найкращі часи. Як забрати звідти дубльовані фільми, випаде ціле покоління відвідувачів, яке не знає мови.

Але поки триває жорстока війна за Україну, наше покоління зобов’язане захисти все українське: музеї, культуру, історію і мову.

Як повертаєшся з закордонного відрядження, то іноді здається, що потяг повезе тебе в Москву, а не Київ. Мамочки на пероні і в купе торохтять переважно російською. Хоч за ці страшні півтора роки більшість українок, які вимушено опинилися за кордоном, опанували польську, німецьку, англійську, іспанську, чеську, бо жити змусило. І тільки з українською біда …

Можливо, «Укрзалізниці» варто пускати якісь веселі і позитивні ролики, що вітаємо вас в українському потягу, шануймо українське, говоримо українською, в нас смачна українська кава, наші провідники спілкуються українською і ви не соромтеся?

Можливо, міністру культури варто виправити помилку і закрити ДОМ, а на його базі відновити іномовлення. Нехай навіть з Леною Кравець за 60 млн, аби тільки англійською, а не російською жартувала зі своїми гостями.

А міністру освіти – переглянути перевантажені шкільні програми і зробити певні предмети англійською. Так ми точно швидше станемо англомовним суспільством, але і свого не втратимо.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: освіта культура українська мова

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