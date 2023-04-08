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Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Пришвидщити процес розмінування української території допоможе залучення вітчизняних виробників
фото з відкритих джерел

Пришвидшити процес розмінування української території допоможе залучення вітчизняних виробників

Щоб прискорити розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Про це повідомив у Telegram перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Напередодні провів нараду з представниками різних міністерств, відомств та підприємств. Працюємо над організацією виробництва необхідного обладнання в Україні. Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, для розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості», – заявив Павлюк.

За його словами, важливо опрацювати всі пропозиції, які нададуть українські виробники, та сформувати пріоритетні продукти, які можна запустити у серійне виробництво.

Нагадаємо, міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявила про можливість допомоги Україні в розмінуванні її територій лише після закінчення війни, «можливо, спільно з Червоним Хрестом»

Теги: Міноборони розмінування війна

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