Удар по Слов’янську: серед загиблих дитина

Дитина померла в машині швидкої допомоги

Внаслідок ракетного удару по Слов’янську на Донеччині загинула дитина. Про це повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

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Дівчинку 2020 року народження врятували з-під завалів, проте вона померла в машині швидкої допомоги.

«На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги…», – написала Зарівна.

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Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Вже відомо про шістьох загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

До слова, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.