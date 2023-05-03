Санкційна війна. НАЗК анонсує націоналізацію «Альфа-банку» в Україні

Загребельська: Стосовно Фрідмана є санкції, сподіваюся, що парламент скоро прийме закон і нарешті почнеться процес націоналізації «Альфа-банку»

Попри те, що в перші пів року після вторгнення Україна вела доволі мляву санкційну політику, зараз щотижнево оголошуються пакети санкцій. Немає осіб, які були б під табу та не потрапляли під санкції. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська.

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«За той час, відколи я працюю з санкціями (чотири місяці), я не знаю випадків, коли хтось був під табу. Так, у нас бувають окремі випадки щодо окремих країн. Але це більше стосується не Росії, а якихось компаній, які є резидентами інших країн, але які присутні в Росії. І з цього приводу можуть бути якісь дискусії, тому що не завжди застосування санкцій принесе користь Україні, іноді є випадки, коли може бути на шкоду. Але от щодо росіян я не стикалась з жодним табу, щоб, для прикладу, ми когось подавали, готували, а нам говорили «ні, не можна», і ми розуміли, що тут є корупційна складова», – зазначила посадовиця.

Україна активізувала санкційний тиск зі свого боку. Загребельська сподівається, що парламент скоро прийме закон і нарешті почнеться процес націоналізації «Альфа-банку». Зараз законопроєкт на другому читанні і його треба прийняти, тому що за чинним законодавством можна націоналізувати лише банк, який має проблеми з ліквідністю.

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Зазначимо, що підконтрольний російським олігархам «Альфа-банк» з 1 грудня 2022 року змінив назву і тепер працює під брендом Sense Bank (латиницею). Як раніше в інтерв’ю «Главкому» зазначила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників у підконтрольному російським олігархам «Альфа-Банку» неможлива. Рижкова уточнила, що зміна назви банки не міняє суті. Також перша заступниця голови Нацбанку вважає, що «Альфа-Банк» є системно важливим.