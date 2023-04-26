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Президент Італії спрогнозував, коли Україна вступить до ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Італії спрогнозував, коли Україна вступить до ЄС
Президент Італії Серджо Маттареллаз прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Квіринальському палаці
фото: ansa.it

Серджо Маттарелла: «Ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ»

Українська влада проводить усі необхідні реформи для того, аби відповідати критеріям членства в Європейському Союзі. Тож вступ України до ЄС може відбутися найближчим часом. Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі, повідомляє ANSA.

«Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найкоротші терміни, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ», – сказав він.

Маттарелла також запевнив у підтримці України «у всіх сферах і доти, доки це необхідно».  «Основною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів та особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий світ, який поважає цілісність України», – додав президент Італії.

На зустрічі також обговорювалися питання ядерної безпеки, реконструкції та мирних переговорів.

Раніше, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю «Главкому» розповіла, що президент Володимир Зеленський дав доручення виконати 100% завдань щодо підготовки до членства України в Євросоюзі. Урядовиця наголосила, що шлях до членства в ЄС «іноді важливіший навіть за саме членство».

Напередодні саміту Україна-ЄС депутати Європарламенту схвалили резолюцію, у якій вкотре підтримали членство України в ЄС. Але наголосили: процес вступу має ґрунтуватися на заслугах.

Нагадаємо, переговори щодо початку вступу України до Європейського Союзу перенесли з осені на весну 2023 року. 

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Теги: Італія Володимир Зеленський Україна президент влада Європейський союз

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