  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві автівка на швидкості протаранила маршрутку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поки невідомо, чи є постраждалі у ДТП - У Києві автівка на швидкості протаранила маршрутку (фото)
    Поки невідомо, чи є постраждалі у ДТП
    Фото «Київ оперативний»

    Аварія сталася увечері в суботу

    У суботу, 16 жовтня, у Києві на Харківському шосе на великій швидкості водій легковика влетів у задню частину маршрутки. Про це повідомили очевидці у Telegram-каналі «Київ оперативний».

    «Як можна було не побачити автобус – має з‘ясувати поліція», – прокоментували фото в дописі.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Фото «Київ оперативний»
    Фото «Київ оперативний»

    Поки немає інформації, чи є постраждалі в ДТП. Поліція подію теж ще не коментувала.

    Нагадаємо, в Оболонському районі Києва водій вантажівки «MAN» збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

    Читайте також:
    Теги: Київ водій аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві автівка на швидкості протаранила маршрутку (фото)