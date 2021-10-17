У Києві автівка на швидкості протаранила маршрутку (фото)

Поки невідомо, чи є постраждалі у ДТП

Аварія сталася увечері в суботу

У суботу, 16 жовтня, у Києві на Харківському шосе на великій швидкості водій легковика влетів у задню частину маршрутки. Про це повідомили очевидці у Telegram-каналі «Київ оперативний».

«Як можна було не побачити автобус – має з‘ясувати поліція», – прокоментували фото в дописі.

Поки немає інформації, чи є постраждалі в ДТП. Поліція подію теж ще не коментувала.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва водій вантажівки «MAN» збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

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