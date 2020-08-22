Перемир'я на Донбасі: що буде з переговорами у Мінську

Микола Капітоненко Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

Микола Капітоненко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Унікальний шанс України

Ультиматум Росії навряд чи призведе до зупинки переговорів. Росіяни таким чином посилають сигнал про те, що нам потрібно дотримуватися тієї послідовності Мінська, яку вони вважають правильною.

Якщо перемир'я буде і далі триматися, то переговори перейдуть до обговорення політичних питань. Москві важливо зафіксувати, що спочатку вибори, зміна законодавства, амністія і так далі, а потім вже повернення контролю над кордоном.

Але я не думаю, що Рада взагалі буде це розглядати. А якщо і буде, то це ні на що не вплине, тому що технічно можливості провести там вибори не існує.

У будь-якому випадку Україну і Росію чекають затяжні переговори і торги на тему того, що спочатку буде виконуватися. Якщо бажання Москви і Києва вирішити проблему Донбасу серйозне, то будуть шукати якийсь компроміс в цьому просторі. Якщо бажання особливого немає, то це просто буде один з епізодів, яких попереду ще дуже багато.

Мені здається, що було б неправильно і марнотратно втратити можливість, яку дарує усталене перемир'я. Це дійсно важливе досягнення, що створює можливості для просування вперед по виходу з глухого кута, в якому ми знаходимося. І по відведенню військ, і по роззброєнню, і по встановленню зони безпеки і по політичним питанням.

Фундамент створений і я бачу можливість, щоб рухатися далі навіть успішніше, ніж це було в минулому році. Але буде це чи ні - сказати складно, тому що політичні позиції Зеленського стають все слабкішими.

Чи зможе він чогось досягти без підтримки парламенту і навіть власної фракції, отримуючи масу критики в сторону Офісу президента і близьких йому людей, чи зможе він приймати принципові рішення, які змінять хід конфлікту? Це велике питання.

Джерело: Апостроф

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