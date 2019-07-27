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    Думки вголос

    Битва за Київ. Все буде так, як схоче Зеленський?

    • Валерій Карпунцов

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Битва за Київ. Все буде так, як схоче Зеленський?

    Щодо звільнення Кличка з посади керівника КМДА

    Рішення КС актуальне, щоб розділяти посади мера і голови КМДА, треба суттєво змінювати законодавство.

    Але всю повноту влади в країні отримав президент Володимир Зеленський. Як він захоче, так і буде. Можна входити в наукові та юридичні диспути, але реально буде так, як вирішить правляча партія.
    Я знаю, що проробляється альтернативний варіант - Київська міська рада проголосує за створення свого власного виконавчого органу. Тоді делегованих повноважень, які зараз має КМДА, не буде. Вже голова КМДА буде номінальною фігурою, а не мер. Але це буде юридична позиція на позицію, адже з таким кроком мера не погодиться Офіс президента.

    Команда Кличка може оскаржувати рішення президента, звертатись до різних інстанцій, якщо головою КМДА призначать не мера. Проте справи розглядатимуть довго, а поки буде так, як скаже правляча партія. 

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    Фото з архіву нагадує часи із 2009 року по 2014 роки, коли Віталій Кличко дослухався до розумних порад чесних партійців, у тому числі і скромних моїх, не делегував своїх повноважень сумнівним особам та був вірним гідним принципам і відданим інтересам громади.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Віталій Кличко Київ мер Володимир Зеленський КМДА президент Офіс президента
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