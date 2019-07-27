Трамп хоче реформувати Світову організацію торгівлі



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Президент США Дональд Трамп

Трамп вважає, що найбагатші економіки світу незаслужено претендують на статус країн, що розвиваються, що дає їм змогу отримувати низку преференцій

Президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності реформування Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки багато країн користуються своїм статусом незаслужено і можуть отримувати преференції.

Про це Трамп написав у Twitter, а також в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

«СОТ розорюється, коли багаті країни світу заявляють, що вони є країнами, що розвиваються, щоб уникнути правил СОТ і отримати особливий режим. Так більше не буде!!! Сьогодні я дав вказівку торговому представнику США вжити заходів, щоб країни припинили обманювати систему за рахунок США!», - наголосив американський лідер.

Своїм розпоряженням Трамп доручив торговому представництву США вжити заходів, які б обмежили можливість для країн «обманювати систему» Всесвітньої торгової організації і брати на себе менше зобов'язань.

Документі зазначається, що коли найбагатші економіки претендують на статус країн, що розвиваються, вони завдають шкоди не лише іншим розвиненим країнам, але і економікам, які дійсно потребують особливого і диференційованого режиму.

На думку Трампа, майже дві третини членів СОТ змогли скористатися особливим режимом і взяти на себе менше зобов'язань в рамках організації, назвавши себе країнами, що розвиваються.

Якщо через 90 днів торгове представництво США не досягне прогресу, то залежно від обставин воно більше не вважатиме в рамках СОТ, такими, що розвиваються, будь-які країни, які, на думку відомства, отримали цей статус несправедливо і недоречно. Крім того, торгове представництво не підтримуватиме членство таких країн у Організації економічного співробітництва і розвитку.

Згідно з правилами СОТ, її члени самі визначають, чи належать вони до розвинених країн або країн, що розвиваються. Країни зі статусом таких, що розвиваються, можуть отримувати різні преференції у рамках організації, серед яких – збільшення тривалості перехідного періоду для виконання умов угод, а також отримання технічної допомоги.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до свого французького колеги Еммануеля Макрона та пригрозив ввести санкції проти Франції.

Невдоволення глави Білого дому викликало те, що Франція ввела податок на цифрові компанії.

«Ми анонсуємо найближчим часом нашу відповідь на дурниці Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще за французьке!», - заявив Трамп.