Росія готова відмовитися від долара. Буде введений «газорубль»?

Росія – це особлива країна, яку зрозуміти дано не всім

Головне, що це «специфічна» держава, яка бачить себе окремішньою від всього іншого світу, і тому живе за своїми, вигаданими ж нею правилами та поняттями. Так Міністерство фінансів Російської Федерації підтримало пропозицію голови правління одного з найбільших російських державних банків ВТБ Андрія Костіна про відмову від долара. Оскільки вважає, що американська валюта не повинна бути елементом звичайного ділового обороту в Росії.

Росія готується відмовитися від долара. І що ж тоді може бути далі? Адже вести з Москвою розрахунки в «дерев’яних» рублях навряд чи знайдуться бажаючі.

Хоча, по суті, рубль є єдиний пункт, котрий дозволяє Владіміру Путіну і його поплічникам імітувати державність. Адже за всіма іншими ознаками Російська Федерація є щось неймовірне.

Точніше – щось, що деградує в напрямку до повного Сомалі. Тому кремлівські будуть триматися за свій рубль до кінця, роблячи вигляд, що це найбільш стабільна і надійна валюта в світі. Бо її наповнення вони замість золота готові гарантувати російською нафтою і газом.

Втім, головне питання про рубль сьогодні формулюється так: як Путін готовий підтримувати цей рубль? Оскільки відмова від долара є чисто пропагандистською ідеологічною акцією, яка не зможе нічим допомогти конаючій «рашавалюті».

Відповідь на це питання потрібно шукати в «продовольчих санкціях». А саме – скороченні імпорту під прикриттям патріотичної тріскотні про відмову від американського долара.

Всі твердження путінських штатних пропагандистів ґрунтуються на тому, що на долари можна купувати тільки у Сполучених Штатів. І вони є великою обманкою для пересічних російських обивателів.

Адже якби цього не хотілося Москві, американський долар є засобом доступу до світового ринку, якого сьогодні потребують всі держави без виключення.

Підступ подібних «одкровень» полягає в тому, що якщо хтось почне щось продавати Путіну за рублі, в умовах вільного ринку, він стане рано чи пізно відчувати дефіцит доларів, а отже – гострий дефіцит можливості отримати з світового ринку те, чого потребує сам.

Таким чином, сама ідея збереження ходіння єдиного рубля по всій велетенській території Росії починає кульгати.

Тому не виключено, що путінські «економісти» вже дуже близько підійшли до того, щоб запустити у РФ чергове ноухавне нововведення – поділити ці рублі на декілька нерівноцінних категорій.

На зразок «простого рубля», що буде використовуватись у розрахунках з бюджетниками і для виплати пенсій.

Конвертованого рубля», який використовуватиметься у взаєморозрахунках небожителів з Кремля, банкірів і вищих чинів ФСБ, поліції, ГРУ і армійських генералів.

Для нафтових розрахунків буде введений «нафторубль», а для газових, відповідно, «газорубль».

Якщо прослідкувати історію грошей, то валютна система історично розвивалась в світі від металевих грошей до віртуальних. Тепер же Путін, в час коли вся неповоротка конструкція фінансової системи Росії входить в період затяжної кризи, готовий почати діяти за принципом «назад у минуле».

Чомусь сподіваючись на те, що такими методами він отримає не деградацію і критичну девальвацію рубля, а, навпаки, його зміцнення.

Повернувшись до ручних методів визначення еквівалентів рубля за зразком СРСР, коли 1 долар в системі «конвертованого рубля» коштуватиме 60 центів, а для власників «простого рубля» цей же 1 долар оцінюватиметься в 100 рублів.

При чому, «простий рубль» буде випускатися у паперовому вигляді, а «конвертований рубль» чеканитиметься у вигляді срібних монет. З одного боку яких буде профіль Владіміра Путіна, а з іншого двохголовий орел.

Та біда для Путіна у тому, що торгівля великою кількістю товарів і на головних майданчиках вільної торгівлі відбувається тільки в доларах США. Звичайно, можна від цього відмовитися, хоча тільки зі збитком для себе, і торгувати виключно з Північною Кореєю, Іраном чи Венесуелою з Зімбабве.

А розрахунок у національній валюті Росії замість долара є нічим іншим, як своєрідною формою прихованого бартеру, по суті покупкою пулу валют для обміну і тільки.

Відмовитися від вільних ринків можна дуже просто, але торгівля з КНДР і Тегераном є втратою торгівельних майданчиків та перехід Росії на рейки добровільної самоізоляції від цивілізованого світу.

А для правлячого кремлівського політичного істеблішменту ця самоізоляція стане приводом для ще більшого заганяння у стан повної безвиході більшість громадян Росії, і перетікання фінансових дивідендів до кланових угрупувань, які жорстко контролюють Російську Федерацію.

За 19 років фактичного перебування Путіна при владі російський рубль знецінився в одинадцять разів. Проте це ще не межа. Коли в дружній путінському режиму Венесуелі інфляція у 2017 році склала більше шести тисяч відсотків.

Цікаво як буде розраховуватися у такому випадку Каракас з Москвою за багатомільярдні поставки російської зброї? Може криптовалютою або кокаїном?

Як би там не було, але долар це найтвердіші паперові гроші і найнижча інфляція. І майже всі держави світу періодично знецінюють свої валюти орієнтуючись саме на курс долара.

Якщо б Центральний банк Російської Федерації друкував поменше «дерев’яних» рублів, та не так стрімко збільшував рубльову масу, то росіяни може й повірили в рубль.

Але ЦБ РФ більше схожий на швидкісну друкарню, в якій цілеспрямовано наганяють величезне зростання рубльової кількості. Ці гроші так швидко знецінюються, що перетворюється на просто красиві фантики.

Путін не розуміє, неможливо вічно стимулювати зростання економіки безкарним друкуванням цих «фантиків». Рано чи пізно державна економіка все одно зайде у глухий кут. І нині це «пізно» вже починає наставати.

Що ставить під питання подальше «годування» мільйонної армії чинуш-бюрократів та продовження збільшення фантастичних державних витрат на утримання армії, спецслужб і поліції.

Крім всього іншого, відмова від розрахунків у доларах є і спробою монополізувати експортно-імпортні операції. Котра може повести за собою створення Зовнішнього банку Росії для валютних операцій.

Для пересічних громадян Російської Федерації операції з валютою будуть суворо заборонені, а на порушників цього закону чекатиме жорстка кримінальна відповідальність. Проте чим закінчилося це все для СРСР ми чудово знаємо.

Паралельно досягається і допоміжна мета – вилучити наявні долари у населення, а депозити перерахують автоматично.

Далі буде запущений процес вилучення з тоневого обігу й інших валют. Путінській кримінальній камарильї потрібні долари на палаци, яхти та інші предмети «першої олігархічної необхідності».

Маючи валютні запаси росіяни могли відчувати себе вільними і незалежними людьми.

А без них «безвалютні» громадяни перетворюються на подобу економічних рабів, котрі будуть змушені працювати за шматок хліба і закінчити своє існування не доживши й близько до «путінської пенсії».

Джерело: блог Віктора Каспрука

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