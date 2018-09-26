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    Політика

    Клімкін обговорив із заступником Держсекретаря США залякування з боку РФ

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    Павло Клімкін та Джон Салліван&nbsp; - Клімкін обговорив із заступником Держсекретаря США залякування з боку РФ
    Павло Клімкін та Джон Салліван 

    Джон Салліван зустрівся з Клімкіним за лаштунками Генеральної Асамблеї ООН

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник державного секретаря США Джон Салліван обговорили вимагання і залякування з боку Росії.

    Про це написала прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт у своєму Twitter.

    «Сьогодні Салліван зустрівся з Павлом Клімкіним для обговорення зусиль проти згубного впливу РФ, використання Росією енергетичних проектів для вимагання та залякування України, прогресу України у здійсненні політичних і економічних реформ», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що заступник державного секретаря США Джон Салліван зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним за лаштунками Генеральної Асамблеї ООН.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з главою МЗС Фінляндії Тімо Сойні на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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