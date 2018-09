Клімкін обговорив із заступником Держсекретаря США залякування з боку РФ

Джон Салліван зустрівся з Клімкіним за лаштунками Генеральної Асамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник державного секретаря США Джон Салліван обговорили вимагання і залякування з боку Росії.

Про це написала прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт у своєму Twitter.

«Сьогодні Салліван зустрівся з Павлом Клімкіним для обговорення зусиль проти згубного впливу РФ, використання Росією енергетичних проектів для вимагання та залякування України, прогресу України у здійсненні політичних і економічних реформ», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заступник державного секретаря США Джон Салліван зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним за лаштунками Генеральної Асамблеї ООН.

Today at #UNGA Deputy Sec Sullivan met w/ Ukrainian FM @PavloKlimkin to discuss efforts against #Russia’s malign influence, Russia’s use of energy projects to extort & intimidate #Ukraine, Ukraine’s progress in implementing political & economic reforms. https://t.co/8Qc7ytQaxy pic.twitter.com/Zr6r6WrJ7G