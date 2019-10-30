Україна має уникнути «азовського» непорозуміння з США

Делегація американських конгресменів могла б відвідати Донбас...

Ініціатива 40 членів Палати Представників Сполучених Штатів, які підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» до переліку іноземних терористичних організацій, широко обговорюється в Україні.

Наразі ця ситуація може стати одним з найбільших випробувань в американсько-українських стосунках, за всі роки з моменту відновлення Україною своєї незалежності.

І тут головне, щоб нове українське керівництво не спокусилося на спробу вирішення цієї неочікуваної політичної проблеми на емоціональному рівні.

Адже відомо, що в українському парламенті готується відповідь американським конгресменам, де народні депутати сподіваються дохідливо пояснити офіційну позицію України з цього питання.

Такій підхід є правильним, але він може виявитися не дуже дієвим.

Й найгірше, якщо ця дискусія щодо «Азову» в українському політикумі і суспільстві триватиме довго, то це може пошкодити стратегічним партнерським стосункам США з Україною.

Тому необхідно шукати дієвий вихід, який зняв би визрівання можливого напруження в американсько-українських взаєминах.

При цьому необхідно визнати, що подібна акція є тривожним сигналом в американсько-українських стосунках.

Перший висновок, котрий можна зробити з розгортання цієї ситуації, це те, що прослідковується явне недопрацювання української дипломатії і всіх інформаційних українських місій в США. Які недостатньо приділяють увагу різноманітним комунікаціям з своїм головним стратегічним партнером.

І саме у той час, коли істеблішмент Сполучених Штатів більше переймається проблемами з можливим імпічментом президенту Дональду Трампу і наступними президентськими виборами, хтось з лобістських кіл Росії проштовхнув цю недружню до України акцію.

Другий висновок, який обов’язково б мала зробити проукраїнська міжнародна спільнота, те, що українська дипломатія і Українська держава в цілому, потребують допомоги у цих питаннях.

При чому в питаннях, як безпосереднього забезпечення комунікацій між українським керівництвом і політичним істеблішментом США, так і системною постановкою і системним моніторингом цих питань.

Оскільки агресивна діяльність Російської Федерації, яка вже давно у військовій і кібер царинах діє терористичними методами, буде переноситися і на інші вразливі для України сфери.

Коли використовуючи впливові політичні інституції, як комунікаційні так і офіційні державні представництва, наносяться дипломатичні удари на тому чи іншому стратегічному напрямку.

Відповідно, завдання для українських урядових кіл так і міжнародних симпатиків України, це створення не лише альтернативних впливів в комунікаціях, а й проведення контрзаходів по недопущенню або блокуванню будь-яких акцій лобістів Росії.

Тому, що без цього Україна завжди відставатиме на крок – на два, і змушена буде лише констатувати факти.

І для того, щоб уникнути «азовського непорозуміння» з США, Україна мала б виступити з ініціативною і запросити конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза, який опублікував лист, котрий підписали 39 конгресменів, та його колег по Демократичній партії, відвідати найближчим часом Україну.

Така б делегація американських конгресменів могла б відвідати Донбас, побувати в районах бойових дій і поспілкуватися безпосередньо з бійцями полку «Азов» на місці.

А вже після цього робити свої остаточні висновки щодо українських «терористів», головна вина яких полягає втому, що вони своїми життями захищають Україну від вторгнення на її землю російських агресорів.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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