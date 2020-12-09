У Криму продовжено арешт трьом фігурантам сімферопольської «справи Хізб-ут-Тахрір»

Засідання були закритими, суд визнав присутність сімей обвинувачених необов’язковою

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив термін утримання під вартою фігурантам другої сімферопольського «справи Хізб-ут-Тахрір» Асану Янікову, Сейтвелі Сейтабдієву і Акіму Бекірову до 14 січня, а Ескендеру Сулейманову до 9 січня 2021 року.

Про підсумки судових засідань повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів.

Повідомляється, що засідання були закритими, суд визнав присутність сімей обвинувачених необов’язковою.

Адвокати у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» також повідомили, що захист готується до розгляду справи по суті в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.