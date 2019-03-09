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    У світі

    У Москві сталася масова бійка із застосуванням зброї

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    Учасники бійки застосовували ножі і травматичну зброю - У Москві сталася масова бійка із застосуванням зброї
    Учасники бійки застосовували ножі і травматичну зброю

    Кілька людей отримали поранення з вогнепальної зброї і ножові

    У ніч на суботу, 9 березня, у Москві на Білоріченській вулиці сталася масова бійка, в результаті якої постраждали кілька людей. Про це російським ЗМІ повідомило джерело в правоохоронних органах.

    «Бійка сталася в ніч на 9 березня за адресою: вул. Білоріченська, б. 6. Її учасники застосовували один проти одного ножі і травматичну зброю. Зараз поліція з'ясовує причини конфлікту і точну кількість його учасників. У бійці постраждали кілька людей», - сказав правоохоронець.

    У свою чергу в прес-службі московського главку поліції підтвердили факт заподіяння поранень кільком людям на Білоріченській вулиці. «Один чоловік 1968 року народження був двічі поранений з вогнепальної зброї в живіт. Ще три людини отримали ножові поранення. Всі вони госпіталізовані», - розповіли в поліції.

    За даним фактом розпочато дослідчу перевірку.

    Як повідомлялося, 8 березня у Києві на Михайлівській площі відбулися дві акції. Під час збору учасників між представниками різних груп виник конфлікт і штовханина. Правоохоронці оперативно втрутилися і попередили бійку.

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