У Москві сталася масова бійка із застосуванням зброї



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Учасники бійки застосовували ножі і травматичну зброю

Кілька людей отримали поранення з вогнепальної зброї і ножові

У ніч на суботу, 9 березня, у Москві на Білоріченській вулиці сталася масова бійка, в результаті якої постраждали кілька людей. Про це російським ЗМІ повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Бійка сталася в ніч на 9 березня за адресою: вул. Білоріченська, б. 6. Її учасники застосовували один проти одного ножі і травматичну зброю. Зараз поліція з'ясовує причини конфлікту і точну кількість його учасників. У бійці постраждали кілька людей», - сказав правоохоронець.

У свою чергу в прес-службі московського главку поліції підтвердили факт заподіяння поранень кільком людям на Білоріченській вулиці. «Один чоловік 1968 року народження був двічі поранений з вогнепальної зброї в живіт. Ще три людини отримали ножові поранення. Всі вони госпіталізовані», - розповіли в поліції.

За даним фактом розпочато дослідчу перевірку.

Як повідомлялося, 8 березня у Києві на Михайлівській площі відбулися дві акції. Під час збору учасників між представниками різних груп виник конфлікт і штовханина. Правоохоронці оперативно втрутилися і попередили бійку.