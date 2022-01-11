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    Думки вголос

    Починається нова ера в галузі донорських органів

    За словами лікарів медичного центру університету Меріленда, вже за три дні пацієнт почував себе добре - Починається нова ера в галузі донорських органів
    За словами лікарів медичного центру університету Меріленда, вже за три дні пацієнт почував себе добре
    фото: medschool.umaryland.edu

    Цей успіх дає підстави розраховувати багатьом пацієнтам на порятунок

    Історична операція, яка відкриває нову еру в трансплантології, була виконана минулої п‘ятниці в Балтиморі (США)

    На фото – 57 річний пацієнт через три доби після операції із своїм кардіохірургом. Станом на десяте січня, він знаходився в стабільному стані на апараті штучного кровообігу. Припинення цієі підтримки заплановано на найближчий час.

    В умовах дефіциту донорських органів, йому було відмовлено в наданні серця людини з причини край важкого стану.

    Цій операції передувала успішна трансплантація свинячої нирки пацієнту зі смертю мозку восени 2021 року, в Нью-Йорку.

    У свині-донора була виконана модифікація («редагування») десяти генів. Крім інактивації генів, які відповідають за відторгнення і ріст серця, в геном були введені ще шість генів задля підвищення толерантності імунної системи людини до ксенотрансплантату.

    Спрямована модифікація генів в геномі реалізується за допомогою нової технології CRISP, яка вже декілька років успішно використовується в рослинництві і тваринництві. Вона базується на здатності Cas-білків бактерій до знешкодження вірусної ДНК шляхом видалення її певних фрагментів і «вмонтування» нових.

    Успішний досвід команди George Chutch із Гарвардського університету з модифікації >60 генів в свинячих ембріонах дає підстави розраховувати на створення необмеженої кількості різних донорських органів і вирішення кричущої проблеми їхнього дефіциту.

    Переповнює гордість за біологічну і медичну науку.

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    Теги: США технології свині ДНК
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    Починається нова ера в галузі донорських органів