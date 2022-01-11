Починається нова ера в галузі донорських органів

За словами лікарів медичного центру університету Меріленда, вже за три дні пацієнт почував себе добре

За словами лікарів медичного центру університету Меріленда, вже за три дні пацієнт почував себе добре

Цей успіх дає підстави розраховувати багатьом пацієнтам на порятунок

Історична операція, яка відкриває нову еру в трансплантології, була виконана минулої п‘ятниці в Балтиморі (США)

На фото – 57 річний пацієнт через три доби після операції із своїм кардіохірургом. Станом на десяте січня, він знаходився в стабільному стані на апараті штучного кровообігу. Припинення цієі підтримки заплановано на найближчий час.

В умовах дефіциту донорських органів, йому було відмовлено в наданні серця людини з причини край важкого стану.

Цій операції передувала успішна трансплантація свинячої нирки пацієнту зі смертю мозку восени 2021 року, в Нью-Йорку.

У свині-донора була виконана модифікація («редагування») десяти генів. Крім інактивації генів, які відповідають за відторгнення і ріст серця, в геном були введені ще шість генів задля підвищення толерантності імунної системи людини до ксенотрансплантату.

Спрямована модифікація генів в геномі реалізується за допомогою нової технології CRISP, яка вже декілька років успішно використовується в рослинництві і тваринництві. Вона базується на здатності Cas-білків бактерій до знешкодження вірусної ДНК шляхом видалення її певних фрагментів і «вмонтування» нових.

Успішний досвід команди George Chutch із Гарвардського університету з модифікації >60 генів в свинячих ембріонах дає підстави розраховувати на створення необмеженої кількості різних донорських органів і вирішення кричущої проблеми їхнього дефіциту.

Переповнює гордість за біологічну і медичну науку.

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