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    Думки вголос

    Погляд на Covid-19 з «чорного ходу»

    • Катерина Амосова

      Доктор медичних наук

    • Розсилка
    Погляд на Covid-19 з «чорного ходу»

    Наявність симптомів з боку шлунково-кишкового тракту часто є маркером більшої тяжкості перебігу Covid-19

    Нудота, блювання, біль в животі і, особливо діарея, в дебюті COVID стали вже настільки відомими, що інформація про одночасну госпіталізацію з цими симптомами 10+ дітей і персоналу літнього табору у частини користувачів FB «ввімкнула» ідею спалаху коронавірусу, а не банальної щорічної кишкової інфекції.

    Цей пост буде про ураження SARS-CoV-2 шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і потенціал фекально-орального шляху передачі.

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    Минучі неспецифічні симптоми з боку ШКТ визначаються у 10-35% пацієнтів на COVID і зазвичай передують класичним респіраторним (bit.ly/3ingxLMbit.ly/3dTitIw). Так само буває при грипі, вірусному гепатиті та багатьох інших інфекціях, що іноді називають «вірусним гастроентеритом».

    Потрапляння SARS-CoV-2 в клітини слизової оболонки травного тракту відбувається так само, як в альвеолярні клітини легень – через зв‘язування білка «шипу» віруса з його рецепторами, тобто, АПФ-2, яких особливо багато в епітелії тонкої кишки.

    Вірусну РНК виявляють в біоптатах кишки при ендоскопії, а також в фекаліях, приблизно у 50% пацієнтів на COVID (wb.md/2NWhnkQ). Про те, що принаймні частина цих вірусів життєздатні, свідчать факти успішної культивації на поживному середовищі. Вірусна РНК визначається і в каналізаційних колекторах, і є дані, що підвищення її концентрації передує збільшенню кількості нових випадків COVID в громадах.

    Є дані, що позитивні результати ПЛР у випорожненнях залишаються до 4 тижнів після зникнення симптомів і отримання двох негативних ПЛР мазків ротоглотки, а концентрація вірусів в них є значно вищою, ніж в матеріалі мазків (bit.ly/2VLXwsJ).

    Наявність симптомів з боку ШКТ часто є маркером більшої тяжкості перебігу COVID. Це може пояснюватися порушенням бар‘єрноі функції при запаленні в слизовій оболонці, яке демонструє підвищення вмісту в випорожненнях кальпротектина. Разом зі змінами мікробіоти кишківника це сприяє «запальному шторму» і септичному шоку.

    Ці факти ставлять декілька важливих питань для уточнення:

    • є підстави розглядати можливість зараження SARS-CoV-2 через рот і фекально-орального шляху передачі, але наскільки він значущий?
    • є перспектива для дослідження інформативності ПЛР-діагностики випорожнень для зменшення імовірності хибно-негативних результатів ПЛР в мазках носоглотки;
    • чи несуть загрозу для членів родини реконвалесценти з негативними результатами ПЛР в носоглотці, але позитивними – в випорожненнях?
    • який ризик розповсюдження SARS-CoV-2 при ендоскопії?

    Що варто робити вже зараз:

    • підвищити увагу до гігієни рук, зливати воду в унітазі після закриття кришки для попередження аерозолізації, амбулаторним пацієнтам: окремий посуд, рушники, в ідеалі – окрема вбиральня;
    • в період епідемії перед ендоскопіями робити всім скринінг на COVID, включно з лабораторним;
    • лікарям-ендоскопістам одягати засоби індивідуального захисту, за деякими рекомендаціями, включно з респіратором N95, незалежно від результатів скринінгу пацієнтів (bit.ly/3dTitIw).

    Швидкість поповнення наших знань про COVID, завдяки небаченій концентрації зусиль всього світу, надихає. А вас?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    хвороби вірус коронавірус
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