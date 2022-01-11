Жодних рішень щодо України на переговорах між Росією і США так і не було ухвалено

Глава російської делегації Рябков сказав, що переговори були діловими

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По поводу переговоров Россия-США

Как и следовало ожидать, никакие решения, касающиеся Украины или членов НАТО, на переговорах американской и российской сторон не были приняты. И не могли.

Глава американской делегации Шерман сказала, что переговоры были открытыми и прямолинейными. Дискуссия, по ее словам, была полезной; по вопросам, на которых настаивала Россия (как, например, требование о невключении Украины в НАТО), США заявили, что не будут обсуждать Украину или Европу без их присутствия.

Глава российской делегации Рябков сказал, что переговоры были деловыми. Хотя при этом, по его словам, Россия пока не видит, чтобы американская сторона имела понимание императива решения ситуации, какое бы устроило РФ.

Эти переговоры, в итоге, зададут тон и последующим – на уровне НАТО и ОБСЕ. Что касается конкретного результата, то, как и ранее звучало, он может быть по двум вопросам: 1).договор о нераспространении ядерных вооружений; 2). взаимное сокращение сторон объема военных учений.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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