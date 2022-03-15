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    Думки вголос

    Вистава в ефірі програми «Время». Українці, включаємо тверезий розум

    • Катя Осадча

      телеведуча

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну? - Вистава в ефірі програми «Время». Українці, включаємо тверезий розум
    На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну?
    з відкритих джерел

    Триває 20 доба відкритої війни Росії проти України

    А тепер давайте відкинемо захват і включимо тверезий розум. Я, як і всі зраділа, що є промінь надії

    Але...

    1. В Росії не існує прямих ефірів, все, що називається прямим ефіром йде на хвилини запізнення
    2. Вже знайшли профіль «прозрівшої» і там повний набір лозунгів і вдячностей режиму
    3. Якось дивно всі кинулись знімати екран телевізора під час звичайного випуску новин і саме перед тим, як вискочила активістка

    Ще багато дивних обставин, що нажаль не дають шансів повірити в цю «акцію протесту»

    Навіщо цей вкид?

    Показати, що і в рос можливі протести, такий вид демократії?

    Показати в соц мережах, що в рос теж є ті, що проти?

    Поки не розумію в чому мета, але це вкид

    Нажаль

    Джерело: блог Каті Осадчої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія телебачення пропаганда українці #stoprussia
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    Вистава в ефірі програми «Время». Українці, включаємо тверезий розум