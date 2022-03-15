Вистава в ефірі програми «Время». Українці, включаємо тверезий розум
Триває 20 доба відкритої війни Росії проти України
А тепер давайте відкинемо захват і включимо тверезий розум. Я, як і всі зраділа, що є промінь надії
Але...
- В Росії не існує прямих ефірів, все, що називається прямим ефіром йде на хвилини запізнення
- Вже знайшли профіль «прозрівшої» і там повний набір лозунгів і вдячностей режиму
- Якось дивно всі кинулись знімати екран телевізора під час звичайного випуску новин і саме перед тим, як вискочила активістка
Ще багато дивних обставин, що нажаль не дають шансів повірити в цю «акцію протесту»
Навіщо цей вкид?
Показати, що і в рос можливі протести, такий вид демократії?
Показати в соц мережах, що в рос теж є ті, що проти?
Поки не розумію в чому мета, але це вкид
Нажаль
Джерело: блог Каті Осадчої