Вистава в ефірі програми «Время». Українці, включаємо тверезий розум

На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну?

На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну?

Триває 20 доба відкритої війни Росії проти України

А тепер давайте відкинемо захват і включимо тверезий розум. Я, як і всі зраділа, що є промінь надії

Але...

В Росії не існує прямих ефірів, все, що називається прямим ефіром йде на хвилини запізнення Вже знайшли профіль «прозрівшої» і там повний набір лозунгів і вдячностей режиму Якось дивно всі кинулись знімати екран телевізора під час звичайного випуску новин і саме перед тим, як вискочила активістка

Ще багато дивних обставин, що нажаль не дають шансів повірити в цю «акцію протесту»

Навіщо цей вкид?

Показати, що і в рос можливі протести, такий вид демократії?

Показати в соц мережах, що в рос теж є ті, що проти?

Поки не розумію в чому мета, але це вкид

Нажаль

Джерело: блог Каті Осадчої

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