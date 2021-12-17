Українці вже отримали пів мільярда за вакцинацію

Клієнти monobank вже отримали на банківські карти близько 576 млн грн

16 грудня перший банк почав виплату тисячі гривень за вакцинацію

Учасники пілотного проекту «єПідтримка» з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти Covid-19 отримали вже понад 500 млн гривень. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Обробили всі виплати, які накопичилися в період тестування виплат в «Дії» (~576 млн грн) і перейшли в режим онлайн», – написав він.

При цьому Гороховський зазначив, що виплати тепер відбуваються моментально після подачі заявки.

«Тепер платимо моментально після заявки на виплату. Такий фокус не вміє робити ніхто. Увечері напишу скільки клієнти витратили за першу добу і на що», – резюмував він.

Як відомо, 16 грудня monobank першим в Україні почав виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. У четвер, 16 грудня, «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.