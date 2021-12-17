Штам «Омікрон»: вчені назвали найефективніші вакцини проти вірусу

Ефективність вакцини Sinovac становить приблизно 50%, тоді як ефективність Sinopharm вища – 78%

Новий штам коронавірусу «Омікрон» до січня або лютого стане домінантним збудником Covid-19 в Європі. Про це заявили в Європейському центру із профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених – пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років. В університеті Гонконга провели перші дослідження ефективності вакцин, вироблених китайськими компаніями Sinovac і Sinopharm, проти нового штаму коронавірусу «Омікрон»

Як повідомляє видання Bloomberg, дослідження проведене в університеті Гонконга вказує, що первинна вакцинація двома дозами вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не дає достатньої кількості антитіл проти нового штаму «омікрон», що вирізняється вищою від усіх попередніх штамів заразністю і небаченою досі швидкістю поширення.

«Люди, які отримали дві дози вакцини Sinovac проти Covid-19 не могли нейтралізувати штам «омікрон». Незрозуміло поки, чи покращить захист третє щеплення, заявили дослідники», – пише про дані цього дослідження The New York Times.

Видання послалось також і на дослідження, які раніше вказали на недостатню ефективність вакцини Sinopharm.

Журналіст Bloomberg Дерек Валлбанк назвав повідомлення «особливо поганими новинами для країн, що розвиваються, де вакцина Sinovac є однією із найбільш широко використовуваних».

За словами докторки Андреа Кокс, професорки Медичної школи Університету Джонса Гопкінса Кокса, китайські вакцини не настільки ефективні, як вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson, тож у країнах, які мають доступ до інших вакцин, китайські – не є першим вибором.

За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinovac становить приблизно 50%, тоді як ефективність Sinopharm вища – 78%. Для обох вакцин необхідні дві дози.

Інше оприлюднене днями дослідження вказує, що найсильніший захист від штаму «омікрон» дають вакцини Moderna, Pfizer. Слабкий захист дають вакцини AstraZeneca та Sinopharm. Натомість вакцини Sputnik та Johnson & Johnson не показали ефективності проти давного штаму.

Представники виробника російської вакцини Sputnik заявили, що дослідження аналізувало «нерепрезентативні» зразки вакцини, та пообіцяли за тиждень оприлюднити власне дослідження ефективності своєї вакцини проти штаму «омікрон».

Нагадаємо, польські медики підтвердили перший випадок інфікування штамом «Омікрон» у громадянки однієї з африканських країн.

Також глави МОЗ країн G7 назвали штам «Омікрон» найнебезпечнішою загрозою.

Раніше повідомлялося, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.