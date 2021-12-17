  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині зменшується завантаженість коронавірусних лікарень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В інфекційних відділеннях зайняті 38% ліжок - На Київщині зменшується завантаженість коронавірусних лікарень
    В інфекційних відділеннях зайняті 38% ліжок
    фото з відкритих джерел

    На Київщині є вільними 1,5 тисячі інфекційних ліжок

    У Київській області зменшується завантаженість госпітальних баз. Наразі інфекційні ліжка в «ковідних» лікарнях регіону зайняті на 38,5%. Про це 17 грудня під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної держадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

    «Ще маємо вільними 1,5 тисячі інфекційних ліжок, що становить понад 63%. Але маємо дивитись на речі реально: вони можуть швидко заповнитись. Вихід тільки один – протидіяти поширенню Covid-19. А це можливо тільки за допомогою вакцинації», – підкреслив Торкунов.

    Він уточнив, що за минулу добу вакцинувались понад 7 тисяч жителів пристоличного регіону. А всього кількість вакцинованих в області складає понад 825 тисяч осіб.

    Нагадаємо, у Київській області за минулу добу виявлено 392 хворих на коронавірус, померли 23 особи.

    До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

    Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

    Крім того, Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

    Читайте також: Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає
    Теги: Київщина лікарня вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині зменшується завантаженість коронавірусних лікарень