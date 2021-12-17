На Київщині зменшується завантаженість коронавірусних лікарень

В інфекційних відділеннях зайняті 38% ліжок

На Київщині є вільними 1,5 тисячі інфекційних ліжок

У Київській області зменшується завантаженість госпітальних баз. Наразі інфекційні ліжка в «ковідних» лікарнях регіону зайняті на 38,5%. Про це 17 грудня під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної держадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

«Ще маємо вільними 1,5 тисячі інфекційних ліжок, що становить понад 63%. Але маємо дивитись на речі реально: вони можуть швидко заповнитись. Вихід тільки один – протидіяти поширенню Covid-19. А це можливо тільки за допомогою вакцинації», – підкреслив Торкунов.

Він уточнив, що за минулу добу вакцинувались понад 7 тисяч жителів пристоличного регіону. А всього кількість вакцинованих в області складає понад 825 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Київській області за минулу добу виявлено 392 хворих на коронавірус, померли 23 особи.

До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

Крім того, Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.