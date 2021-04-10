За поширення у соцмережах комуністичної символіки жителю Житомирщини «світить» до 10 років позбавлення волі

Чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook понад 30 повідомлень із цитатами та зображеннями лідерів комунізму

Жителю Новограда-Волинського повідомили про підозру в публічному використанні комуністичної символіки, яку він поширював у Facebook. Про ідеться на сайті Житомирської обласної прокуратури.

У пропаганді комуністичного режиму підозрюють жителя Новограда-Волинського 1954 року народження. За даними слідства, чоловік у жовтні-листопаді 2019 року опублікував на своїй сторінці понад 30 повідомлень із цитатами та зображеннями лідерів комунізму, а також зображеннями нагород та гімнів тоталітарного режиму.

Пропаганду комуністичного режиму підтверджують висновки лінгвістичної експертизи.

Наразі Новоград-Волинський райвідділ поліції проводить досудове розслідування. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше «Главком» писав, що центр Олександрії на Кіровоградщині нагадує комуністичний заповідник.

Крім того, у Львові стендапер отримав вирок суду за футболку з комуністичною символікою.

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