  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    За поширення у соцмережах комуністичної символіки жителю Житомирщини «світить» до 10 років позбавлення волі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі Новоград-Волинський райвідділ поліції проводить досудове розслідування - За поширення у соцмережах комуністичної символіки жителю Житомирщини «світить» до 10 років позбавлення волі
    Наразі Новоград-Волинський райвідділ поліції проводить досудове розслідування
    Фото: istpravda.com.ua

    Чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook понад 30 повідомлень із цитатами та зображеннями лідерів комунізму

    Жителю Новограда-Волинського повідомили про підозру в публічному використанні комуністичної символіки, яку він поширював у Facebook. Про ідеться на сайті Житомирської обласної прокуратури.

    У пропаганді комуністичного режиму підозрюють жителя Новограда-Волинського 1954 року народження. За даними слідства, чоловік у жовтні-листопаді 2019 року опублікував на своїй сторінці понад 30 повідомлень із цитатами та зображеннями лідерів комунізму, а також зображеннями нагород та гімнів тоталітарного режиму.

    Пропаганду комуністичного режиму підтверджують висновки лінгвістичної експертизи.

    Наразі Новоград-Волинський райвідділ поліції проводить досудове розслідування. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

    Раніше «Главком» писав, що центр Олександрії на Кіровоградщині нагадує комуністичний заповідник.

    Крім того, у Львові стендапер отримав вирок суду за футболку з комуністичною символікою.

    Читайте також:

    Теги: пропаганда розслідування Facebook чоловік Новоград-Волинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies