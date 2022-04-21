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    Думки вголос

    Російські ракети знищують українську історію

    Архіви перебували у будинку племінника В'ячеслава Чорновола - Російські ракети знищують українську історію
    Архіви перебували у будинку племінника В'ячеслава Чорновола
    фото: Богдан Плахотнюк

    Оцифрування музейних архів не даремна справа

    Вчора у новинах багатьох сайтів є про знищення будинку, в якому частково зберігався архів В'ячеслава Чорновола і його шваґра, теж дисидента Миколи Плахотнюка.

    Це безумовно велика втрата. Не знаємо поки, що саме знищене, але якщо там були рукописи, особисті речі – то це те, що відновити не вдасться.

    Багато хто питає – а чи були всі матеріали Чорновола оцифровані? Не знаю. Але чомусь думаю, що ні. Бо знаю, що за останні роки ми у Музеї-архіві преси оцифрували більше сотні тисяч одиниць і сторінок, але це навіть не 10% відсотків від зібраного.

    І якщо «Точка-У» прилетить точечно до нас чи у якийсь інший музей чи архів, то втрати будуть космічні

    У Чернігові це вже сталося з архівом колишнього КГБ.

    До війни я кожного місяця звертався до френдів з проханням підтримувати музей гривнею. Ледве назбирували на дві пів ставки по сім тисяч гривень. Іноді і цього не було, тоді витягували гроші з «недоторканного фонду».

    Фонди легко давали гроші на кава брейки, але не давали у потрібних масштабах на дигіталізацію, невидиму, але, як показує життя, необхідну частину процесу збереження національної спадщини.

    І тут я згадаю, на жаль, невідомого мені експерта УКФ,який минулого року написав, що оцифрування дисидентського самвидаву у рік 30-ліття незалежності – це не потрібна річ.

    Звісно, це не повітряний гопак, розумію. Молімося, щоб «Точка-У» таки не прилетіла.

    Бо тоді «Українські вісники» Чорновола, оригінал програми Левка Лук'яненка 1961 року, за який його судили на смертну кару, і так далі перестануть існувати

    На це потрібні насправді копійки. Нуль цілих хрін тисячних від вартості кілометра дороги. Долі відсотка від вартості куплених міністерствами культури та іншими автомобілів і ремонтів у офісах.

    Гроші у державі є. А от мізків і розуміння пріоритетів – бракує.

    Читайте також: Рашисти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі (фото)

    Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

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    Теги: росія окупанти історія війна українці музей Україна КГБ окупація #stoprussia
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    Російські ракети знищують українську історію