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    Естонія і Фінляндія запустили газопровід, що позбавить їх залежності від Росії

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    <span>У церемонії <span>Balticconnector&nbsp;</span>взяли участь лідери обох країн - Керсті Кальюлайд і Саулі Нійністе</span> - Естонія і Фінляндія запустили газопровід, що позбавить їх залежності від Росії
    У церемонії Balticconnector взяли участь лідери обох країн - Керсті Кальюлайд і Саулі Нійністе

    Газ транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат

    Естонія і Фінляндія у середу, 11 грудня, поєднали свої газотранспортні системи, запустивши спільний газопровід Balticconnector.

    Про це повідомляє Delfi.

    Повідомляється, що сьогодні на урочистих церемоніях, які відбувалися одночасно в естонському Палдіскі і фінському Гельсінкі, був відкритий газопровід Balticconnector. У церемонії взяли участь лідери обох країн Керсті Кальюлайд і Саулі Нійністе.

    Зазначимо, довжина підводної частини Balticconnector від Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

    Газ транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат. Після завершення роботи над газовими конекторами між Литвою і Польщею місцевий газовий ринок більше не буде залежати від поставок російського «Газпрому».

    «Коли ми почали відкривати ринок, ціна на газ становила 40 євро, і ми платили Газпрому приблизно на 10 євро вище рівня цін в Західній Європі. Сьогодні ціна на газ становить близько 15 євро, і ми можемо купити газ за тією ж ціною, що і в Західній Європі. І саме тому ми розробили газовий ринок та інфраструктуру - щоб створити регіональний газовий ринок, відкритий для конкуренції з багатьма гравцями ринку», - пояснив голова правління естонської компанії Elering Таамі Вескімягі.

    Загальна вартість проєкту з урахуванням робіт з укріплення газопроводу між Естонією і Латвією складає близько 300 млн євро, з них понад 200 млн євро в проєкт вкладає ЄС.

     

    ЄС Росія газ Газпром Естонія Фінляндія
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