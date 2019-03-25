У Казахстані горить нафтова свердловина



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Для ліквідації загоряння залучено вісім одиниць спецтехніки, - прес-служба компанії

Сталося самозаймання грифону на аварійній свердловині

На заході Казахстану на нафтовому родовищі Каламкас горить свердловина. Про це повідомляє EADaily.

Зазначається, що пожежа на родовищі Каламкас, розробку якого наразі веде компанія «Мангистаумунайгаз», почалася сьогодні о 4:40 ранку.

«Сталося самозаймання грифону на аварійній свердловині № 8237. Полум'я охопило 900 квадратних метрів, а його висота досягає 10 метрів», - йдеться у повідомленні.

За інформацією керівництва «Мангистаумунайгаз», для ліквідації загоряння залучено вісім одиниць спецтехніки.

«Комітет індустріального розвитку та промислової безпеки Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан спільно з територіальним департаментом по Мангістауської області проводить розслідування обставин аварії на родовищі Каламкас», - відзначають у прес-службі «Мангистаумунайгаз».

Нагадаємо, у Техасі горіло сховище з нафтопродуктами.