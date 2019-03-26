Порошенко і Назарбаєв телефоном обговорили подальшу дружбу



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Петро Порошенко і Нурсултан Назарбаєв провели телефонну розмову

Назарбаєв з 19 березня офіційно перебуває у відставці

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з першим президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба президента.

«Глава держави відзначив значний особистий внесок першого президента Республіки Казахстану становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин. Співрозмовники висловили упевненість у подальшому зміцненні взаємовигідного співробітництва на основі дружби і поваги між обома країнами і народами», - йдеться у повідомленні.

На офіційному сайті президента Казахстану зазначають, що Назарбаєв і Порошенко «домовилися про продовження регулярних контактів у майбутньому».

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.