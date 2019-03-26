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    Порошенко і Назарбаєв телефоном обговорили подальшу дружбу

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    Петро Порошенко і Нурсултан Назарбаєв провели телефонну розмову&nbsp; - Порошенко і Назарбаєв телефоном обговорили подальшу дружбу
    Петро Порошенко і Нурсултан Назарбаєв провели телефонну розмову 

    Назарбаєв з 19 березня офіційно перебуває у відставці

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з першим президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим.

    Про це повідомляє у вівторок прес-служба президента.

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    «Глава держави відзначив значний особистий внесок першого президента Республіки Казахстану становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин. Співрозмовники висловили упевненість у подальшому зміцненні взаємовигідного співробітництва на основі дружби і поваги між обома країнами і народами», - йдеться у повідомленні.

    На офіційному сайті президента Казахстану зазначають, що Назарбаєв і Порошенко «домовилися про продовження регулярних контактів у майбутньому». 

    Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

    Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» 
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    Петро Порошенко Казахстан Україна президент Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
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