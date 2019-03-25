Історичний відхід Назарбаєва

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міжнародному плані наслідки відходу Назарбаєва з поста «вічного» президента будуть носити катастрофічний характер для євразійських планів Кремля

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Отказ харизматичного президента Назарбаева от режима личной власти, который продолжался 30 лет и объявленный им транзит власти, вне его желания и плана перехода, будет очень болезненным и вызовет ряд запутанных, противоречивых, и непредсказуемых процессов в казахском обществе.

Для начала вспыхнет скрытый, но ожесточенный конфликт между ближайшими родственниками Назарбаева за наследство и его зарубежную собственность, за его власть и богатство в стране. Затем конфликт перекинется на хрупкие отношения между толпой родственников Назарбаева и его старой гвардией, на которую он опирался, управляя 30 лет страной. Появятся напряжение между силовиками, которые тоже хотят, по примеру России, быть очень богатыми и различными группами элиты казахского общества.

К началу новых выборов в стране проснется старая и появится новая национал-демократическая оппозиция и правящей партии придется очень трудно сохранять монополию на центральную и местную власть. Читайте також У Конгресі США хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера Сьогодні, 06:26

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Отруєння брудною водою у Дагестані: кількість постраждалих перевищила 100 Сьогодні, 00:44 В международном плане последствия ухода Назарбаева с поста «вечного» президента будут носить катастрофический характер для евразийских планов Кремля. Назарбаев всегда был публичным сторонником евразийской интеграции, но он не спешил это осуществлять. После отхода Назарбаева окончательно погибает евразийский интеграционный проект во главе с Россией. Путину нечего больше объединять. Остается только, окруженная врагами Россия и «несчастная» Белоруссия , терпеливо ожидающая ухода Лукашенко и своего транзита власти. Сейчас уже никто из «наследников» Назарбаева , преемников или новых политиков постназарбаевского Казахстана уже не решиться, после российской агрессии на Украину и жестких международных санкций Кремлю, на союз с Россией в рамках евразийского проекта. Все, время ушло. Вместо этого усилится тюркская ориентация элиты и общества Казахстана и плохо скрываемые антирусские настроения и практики.

Теперь Путину остается только искать на карте Казахстана место для «Новороссии-2»- это либо «Северные территории», либо Караганда. Единственно, что смущает воинственного Путина –это ведение войны на два фронта- с Украиной и Казахстаном и новые международные санкций. Да и Китай скажет свое веское слово в защиту территориальной целостности Казахстана - нельзя показывать уйгурам плохой пример сепаратизма. А Китаю важно , с одной стороны ,сохранить свое экономическое влияние на Казахстан. С другой стороны, важно будет создать на Юге Казахстана реальную, контролируемую Китаем, границу между казахами и уйгурами. А потом, вслед за Казахстаном, неожиданные и необычные события начнут стремительно развиться и в Белоруссии. И Кремль не будет знать за что «хвататься в первую очередь» -за Украину, Казахстан или Белоруссию.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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