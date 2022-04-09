Путін вже не досягне стратегічного успіху у війні

Так само як Путін не розуміє різниці між державою та бандою, він не розуміє різниці і між армією та бандою

Путін довів свій народ до стану худоби

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В Украину приехала главный европеец – Урсула фон дер Лайен и доставлен наконец из Словакии зенитный комплекс С-300. Это что-то, да значит. И судя по всему, это только начало.

По мере того, как Путин все оттягивает начало своей операции «Цитадель» (так у немецко-фашистских захватчиков называлась Курская Дуга), его армия слабеет, а украинская армия становится все сильнее. В Украину прибывает все больше западного оружия, а украинцев, желающих рвать глотку врагу сейчас хоть отбавляй...

Вполне возможно, что все кончится новым «стоянием на Угре» и ордынцы постоят, постоят, развернуться и без боя ускачут вглубь своих бесконечных просторов так и не начав никакого весеннего наступления....

Пока Путин раздумывает, его доблестные ракетчики продолжают расстреливать мирных граждан. Так, например, они подвергли ракетному обстрелу железнодорожный вокзал в Краматорске, где собрались для эвакуации тысячи мирных жителей. Удар был хладнокровно рассчитан, убил 50 человек и ранил несколько сотен.

Разумеется, храбрости русских чудо-богатырей хватило лишь на то, чтобы нажать кнопку, находясь в десятке километров от вокзала. Затем они дежурно все свалили на украинцев и остались очень довольны тем, как они выкрутились.

Вся эта бессмысленная и трусливая бомбежка с безопасного расстояния мирных людей – не более, чем акт отчаяния и агония путинского воинства. Они уже понимают, что даже если Путин даст команду наступать в Донбассе, то это наступление все равно обречено и приведет лишь к новым бессмысленным жертвам со обеих сторон.

Стратегического успеха Путин в этой войне уже не достигнет.

Моральный дух его армии сломлен, а изменить что-то он уже не в состоянии. Не надо быть Клаузевицем или Мольтке, чтобы знать: армия, погрязшая в мародерстве и насилии над мирным населением, обязательно теряет свои боевые качества и превращается из армии в банду.

Но так же как Путин не понимает разницы между государством и бандой, он не понимает разницы и между армией и бандой. Теперь уже всему миру известно, что Путин считает банду высшей формой организации человеческого общества и поэтому пытается применить эту форму везде, куда только дотягивается его власть.

Банда не обладает никакими боевыми качествами.

Она способна лишь на террор в отношении безоружных обывателей. Известно, например, что банда легендарного одесского налетчика Мишки Япончика, оказавшись в Гражданскую войну на фронте в составе бригады Г.Котовского, разбежалась в первом же бою, а большинство ее членов дезертировали и вернулись обратно в Одессу.

Но, повторюсь, это все для Путина – высшая математика. А он дальше арифметики (отнять и поделить) – в своем «университетском» образовании не продвинулся.

В нынешнем издании российского мародерства меня удивило то, что в своих разговорах с домом российские солдаты все время удивляются тому, как «богато» оказывается живут украинцы.

И любовь оккупантов к обыкновенной подержанной бытовой технике и пресловутым коврам оказалась настолько сильной, что они при отступлении не брали с собой даже тела своих убитых товарищей, поскольку в грузовике или БМП места немного, а в стиральной машине пользы намного больше, чем в бессмысленном, воняющем куске подгнившего мяса.

Причина моего удивления состояла в том, что согласно официальной статистики МВФ россияне больше чем в два раза богаче украинцев. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в РФ больше 30 тыс. долл., а в Украине – меньше 15 тыс.

Как же можно восхищаться «богатством» украинцев, если ты сам в среднем богаче их в два раза? Я стал искать причину. И, разумеется, она лежала на поверхности: все дело в равномерности распределения этого богатства.

В Украине 10% самых богатых граждан богаче 10% самых бедных в 6 раз. Такой же примерно показатель во всех скандинавских странах, которые считаются образцом социального мира и справедливости.

В России 10% самых богатых богаче 10% самых бедных почти 13 раз! Выше только в США (но они в целом по душевому доходу богаче России в 2,5 раза) и в африканских странах типа Сенегала...

Если к этому чудовищному неравенству в России прибавить еще и то, что богатство в России сосредоточено в основном в Москве и отчасти в Петербурге (а жители российских столиц воевать не хотят и не будут), то можно с уверенностью сказать: на Украину напала армия нищих, диких людей из самых бедных уголков разоренной и разворованной страны.

Причем такая дикая социальная несправедливость – это практически целиком приобретение «тучных» путинских лет.

Это исключительно его заслуга. Нищая страна с лопающейся от богатства элитой, живущей лишь в двух городах – это то, чего добился Путин за 22 года своего правления.

Немудрено, что у оборванца откуда-нибудь из Улан-Удэ падает планка, когда он видит микроволновку, про которую он только слышал от «богатых» друзей. Ради такого сокровища он готов бросить все: своего товарища, атаку, которую начало его подразделение, свое оружие...

Ковер с холодильником, как только они перекочевали в его руки, заняли все его воображение. Он уже больше не может ни о чем думать, как только о том, как классно они будут смотреться в его зассаном и засраном клоповнике.

И самое главное: он уже совсем не хочет воевать. Он для себя свою боевую задачу выполнил на все 146%. Дальше рисковать башкой ему не хочется. Ему хочется поскорее к холодильнику и ковру. Ему хочется обратно в свой клоповник. Дальше воевать он не видит смысла.

Восхищение российского солдата зажиточностью украинцев дает ясную картину того, до какой нищеты довел Путин свой народ.

В каких циклопических масштабах он его обворовал, если даже жители самой бедной страны Европы кажутся россиянам чрезвычайно, немыслимо богатыми...

Разумеется, находясь в такой нищете, и к тому же в нищих регионах, эти несчастные русские люди получают соответствующее образование от нищих учителей в нищих школах, лечение от нищих врачей в нищих больницах и т.д.

Миша Ходорковский мне сегодня рассказывал, что в зоне он сплошь и рядом встречал абсолютно неграмотных зэков. Людей, которые не могли ни писать, ни читать, а в протоколах допросов ставили крестики...

Вот какие солдаты пришли к вам воевать, дорогие украинцы. Теперь вам понятно почему их танки не едут, а пушки – не стреляют? Теперь понятно, почему они мародерствуют и убивают? Путин довел свой народ до состояния скотов. И превратившись в стадо, они пришли в Украину, «спасать», как им объяснили, «русских от нацистов»...

Но, так или иначе, они пришли. Так или иначе их нужно побеждать. И вы, украинцы, и все мы, кто вам помогает, их победим. Потому, что наше дело – правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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