«Золотого м’яча» найкращому футболістові світу не вручатимуть вперше з 1956 року



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Цьогоріч «Золотий м’яч» залишиться в оргкомітеті Світлина - FC Barcelona Noticias

Таке рішення France Football прийняв з огляду на епідеміологічну ситуацію в світі

France Football на своєму сайті оголосив про рішення не вручати «Золотий м'яч» за підсумками 2020 року. Без володаря також залишаться інші призи, серед яких нагороди найкращому воротареві, найкращому молодому гравцеві і найкращій футболістці.

Основні причини такого кроку полягають в тому, що, на думку засновників премії, через пандемію коронавірусу цей рік не можна оцінювати, як попередні, оскільки не у всіх країнах сезон був відновлений. Таким чином, при виборі переможця буде втрачена об'єктивність.

Також проблема полягає в журналістах, які повинні були визначити лауреата премії. Деякі з них можуть бути сконцентровані на особистих проблемах на тлі пандемії, а не на виборі найкращого футболіста року.

Це перший рік без «Золотого м'яча» за весь час існування призу – з 1956 року.

Нагадуємо, що тричі «Золотим м’ячем» володіли українські футболісти – Олег Блохін у 1975-му, Ігор Бєланов у 1986-мі та Андрій Шевченко в 2004-му.