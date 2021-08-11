Зеленський призначив трьох послів України

Зеленський підписав три укази про призначення послів України

Президент Володимир Зеленський призначив своїми указами трьох послів України у різних державах. Про це повідомила пресслужба президента.

Йдеться про укази президента №352/2021, №353/2021 і №354/2021 від 11 серпня, опубліковані на офіційному порталі.

Згідно з указом №352/2021, надзвичайний і повноважний посол України у Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.

В указі №353/2021 йдеться про те, що надзвичайний і повноважний посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сан-Марино за сумісництвом.

Відповідно до указу №354/2021, надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Іспанія Сергій Погорельцев призначений падзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Напередодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.