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    Зеленський призначив трьох послів України

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    Володимир Зеленський своїми указами призначив трьох послів України<br /><br /> - Зеленський призначив трьох послів України
    Володимир Зеленський своїми указами призначив трьох послів України

    Фото: president.gov.ua

    Зеленський підписав три укази про призначення послів України

    Президент Володимир Зеленський призначив своїми указами трьох послів України у різних державах. Про це повідомила пресслужба президента.

    Йдеться про укази президента №352/2021, №353/2021 і №354/2021 від 11 серпня, опубліковані на офіційному порталі.

    Згідно з указом №352/2021, надзвичайний і повноважний посол України у Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.

    В указі №353/2021 йдеться про те, що надзвичайний і повноважний посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сан-Марино за сумісництвом.

    Відповідно до указу №354/2021, надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Іспанія Сергій Погорельцев призначений падзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом.

    Раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

    Напередодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.

    Теги: НАТО Іспанія посол Володимир Зеленський президент
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    Зеленський призначив трьох послів України