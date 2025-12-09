Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радикалізм документа дещо нівелюється чисельними згадками імені Президента Трампа
фото: Reuters

Стратегія нацбезпеки США: документ епохи Трампа, а не десятиліть

Публікація нової Стратегії національно безпеки США шокувала Європу. Не тому, що у ній виявилося щось радикально нове і неочікуване. Ні, шок викликаний тим, що попередні образливі заяви окремих членів команди Президента США Дональда Трампа, які раніше сприймалися через призму особистісних і емоційних оцінок, зараз отримали офіційне підтвердження.

Європейські держави звинувачуються у браку демократії і свободи слова. Серед проблем згадуються «діяльність Європейського Союзу та інших транснаціональних організацій, що підриває політичну свободу та суверенітет; міграційна політика, яка трансформує континент та створює конфлікти; порушення свободи слова та придушення політичної опозиції; зниження народжуваності, а також втрата національної ідентичності».
У Стратегії прогнозується, що за 20 років «деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими», і їхнє бачення свого місця у світі і союзу зі США може змінитися у порівнянні з тим, яке було на момент підписання Вашингтонського договору.

Очевидно, що стандартом забезпечення демократичних цінностей для сучасного Вашингтона є програми його політичних партнерів – європейських радикальних правих. Попри сумнівність такого розуміння демократії, воно шкодить у т.ч. самим Сполученим Штатам. Стратегічна орієнтація на позамейнстрімні політичні сили не сприятиме розвитку партнерства з Європою та забезпеченню інтересів США на континенті.
На цьому критичному фоні дисонансом звучать цілі Стратегії щодо Європи - відкриття європейських ринків для товарів і послуг зі США та забезпечення справедливого ставлення європейців до американських працівників і підприємств.

Російська агресія проти України не засуджується, а війна РФ називається «українською». У якості ключової мети США щодо Росії вказується відновлення стратегічної стабільності. Що стосується України, пріоритетом є припинення бойових дій та забезпечення повоєнної реконструкції для її виживання як життєздатної держави.

Очікувано, хоча й контроверсійно, сформульовані аспекти, пов’язані з НАТО. Європейські держави закликають взяти основну відповідальність за власну безпеку. Водночас, від них вимагається «припинити сприйняття НАТО як Альянсу, який постійно розширюється, і запобігати такій реальності». Дивна позиція, коли пониження зобов’язань в організації на користь союзників супроводжується блокуванням їхнього бачення її подальшого розвитку.

Пріоритетами США визнаються Західна півкуля та Індо-Тихоокеанський регіон. Своє домінування в Західній півкулі Штати прагнуть забезпечити на основі відродження Доктрини Монро, шляхом обмеження доступу «чужаків» до території пріоритетних інтересів США та посилення там своєї економічної і військової присутності.

Що стосується Індо-Тихоокеанського регіону, ключове місце очікувано відводиться Китаю, з яким Вашингтон прагне «перебалансувати» відносини. Зазначається, що попередня багаторічна політика США щодо Китаю, яка базувалася на відкритті ринків і сприянні американським інвестиціям, була помилковою і не виправдала себе. Наголошується також на важливості стримування військових загроз в регіоні для запобігання широкомасштабним конфліктам.

Радикалізм документа дещо нівелюється чисельними згадками імені Президента Трампа. Це створює враження, що ми маємо справу не з новою стратегією, яка визначатиме на десятиріччя вперед розвиток найбільшої міжнародної економічної і військової потуги світу, а із стратегією його теперішнього Президента, термін якої обмежуватиметься часом його правління.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна політика Дональд Трамп США Україна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент каже, що Сполучені Штати шукають компроміс у переговорах, аби завершити війну
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
Вчора, 20:20
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
7 грудня, 12:59
Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
Усі відтінки «туману війни». Чому на мапах DeepState велика «сіра зона»?
Усі відтінки «туману війни». Чому на мапах DeepState велика «сіра зона»? Війна
28 листопада, 13:40
Тривають аварійні роботи у Дніпрі
Росія за тиждень застосувала понад 2 тис. одиниць озброєння – Зеленський
23 листопада, 10:52
Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади – Reuters
19 листопада, 22:35
ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ
ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ
18 листопада, 18:30
Яку головну задачу поставив Путін?
У Росії стартувала прихована мобілізація
10 листопада, 11:01
Трамп звинуватив демократів у шатдауні та «терорі» американців
Трамп звинуватив демократів у шатдауні та «терорі» американців
9 листопада, 22:41

Київський безпековий форум

Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?
Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?
Кількість союзників України серед НАТО зростає. Але є нюанс
Кількість союзників України серед НАТО зростає. Але є нюанс
«Маршрут Трампа»: як США витісняють Росію з Кавказу і Центральної Азії
«Маршрут Трампа»: як США витісняють Росію з Кавказу і Центральної Азії
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua