США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?

фото: Getty Images

США разом з росіянами ведуть переговори в своїх інтересах

США змінюють свою стратегію національноі безпеки… Що роблять європейці, включно з українцями? Правильно: концентруються на критиці саме іх новоЇ стратегії.

США разом з росіянами ведуть переговори в своїх інтересах. Що роблять європейці з українцями? Правильно: намагаються хоч якось корегувати стратегію США, а не діяти проактивно.

А що можна було б зробити?

  • Внести зміни в свою власну Стратегію національної безпеки (діюча Стратегія приймалася ще до широкомасштабного російського вторгнення і, очевидно, вже застаріла);
  • Прийняти новий план оборони України;
  • Провести переговори з європейськими країнами НАТО та виробити спільну Європейську стратегію виходу з широкомасштабної війни та протидії агресорам в Європі;
  • Разом з європейськими партнерами провести переговори зі США;
  • Перейняти на себе відповідальність за безпеку в Європі; 
  • Нарешті перестати мислити в форматі меншовартості й тимчасових рішень.
  • Стратегії у всіх секторах фронту й тилу підпорядкувати новій Стратегії національної безпеки Украйни.

Це стосується, зокрема:

  • Стратегії людського розвитку;
  • Стратегії воєнної безпеки України;
  • Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України;
  • Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;
  • Стратегії економічної безпеки;
  • Стратегії енергетичної безпеки;
  • Стратегії  екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату;
  • Стратегії біобезпеки та біологічного захисту;
  • Стратегії інформаційної безпеки;
  • Стратегії кібербезпеки України;
  • Стратегії зовнішньополітичної діяльності;
  • Стратегії забезпечення державної безпеки;
  • Стратегії  інтегрованого управління державним кордоном України…

Якщо, навіть на четвертому році війни не міняються стратегічні документи країни, то хоча б мислення має бути стратегічним.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Коментарі — 0

