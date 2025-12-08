США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?

США разом з росіянами ведуть переговори в своїх інтересах

США змінюють свою стратегію національноі безпеки… Що роблять європейці, включно з українцями? Правильно: концентруються на критиці саме іх новоЇ стратегії.

США разом з росіянами ведуть переговори в своїх інтересах. Що роблять європейці з українцями? Правильно: намагаються хоч якось корегувати стратегію США, а не діяти проактивно.

А що можна було б зробити?

Внести зміни в свою власну Стратегію національної безпеки (діюча Стратегія приймалася ще до широкомасштабного російського вторгнення і, очевидно, вже застаріла);

Прийняти новий план оборони України;

Провести переговори з європейськими країнами НАТО та виробити спільну Європейську стратегію виходу з широкомасштабної війни та протидії агресорам в Європі;

Разом з європейськими партнерами провести переговори зі США;

Перейняти на себе відповідальність за безпеку в Європі;

Нарешті перестати мислити в форматі меншовартості й тимчасових рішень.

Стратегії у всіх секторах фронту й тилу підпорядкувати новій Стратегії національної безпеки Украйни.

Це стосується, зокрема:

Стратегії людського розвитку;

Стратегії воєнної безпеки України;

Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України;

Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;

Стратегії економічної безпеки;

Стратегії енергетичної безпеки;

Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату;

Стратегії біобезпеки та біологічного захисту;

Стратегії інформаційної безпеки;

Стратегії кібербезпеки України;

Стратегії зовнішньополітичної діяльності;

Стратегії забезпечення державної безпеки;

Стратегії інтегрованого управління державним кордоном України…

Якщо, навіть на четвертому році війни не міняються стратегічні документи країни, то хоча б мислення має бути стратегічним.