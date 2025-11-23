Головна Країна Події в Україні
Росія за тиждень застосувала понад 2 тис. одиниць озброєння – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія за тиждень застосувала понад 2 тис. одиниць озброєння – Зеленський
Тривають аварійні роботи у Дніпрі
фото: скріншот з відео

Російська атака на Тернопіль забрала життя 33 українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у Тернополі після ракетного удару та підбив підсумки тижня російських атак на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що рятувальники у Тернополі чотири доби безперервно працювали на місці влучання ракети у житловий будинок. Внаслідок російського злочину загинуло 33 людини, серед них шестеро дітей. На жаль, шестеро осіб досі вважаються безвісти зниклими.

Також президент повідомив, що тривають аварійні роботи у Дніпрі, де влучання російського дрона біля багатоповерхівки призвело до поранення 15 людей, серед яких дитина. У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, травмувавши двох дітей та жінку. Зеленський подякував усім службам за оперативну роботу на місцях влучань.

Президент підкреслив, що протягом усього тижня атаки на житлову та цивільну інфраструктуру, а також енергетичні об'єкти в різних регіонах країни не стихали. За тиждень Росія застосувала понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів.

Володимир Зеленський наголосив на важливості паралельного ведення дипломатичного треку та посилення захисту від підлих російських ударів.

«Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, унаслідок нічного удару російських військ по місту Дніпро кількість поранених збільшилася до 15 осіб.

Теги: війна Дніпро обстріл Володимир Зеленський Тернопіль

РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
