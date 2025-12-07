Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
фото: соцмережі

Наразі рух по дорожньому полотну греблі припинено

Росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Про це повідомив керівник громади Олександр Гусаров, передає «Главком».

Рух греблею тимчасово призупинено. Про наслідки місцева влада не повідомляє.

Печенізька гребля – це споруда на річці Сіверський Донець у Харківській області. Вона входить до складу Печенізького водосховища і використовується для регулювання рівня води у річці. Греблю відкрили в 1962 році. Зокрема, вона забезпечує питною водою Харків.

Нагадаємо, 6 грудня унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули двоє мирних мешканців. Також були руйнування інфраструктури.

війна Харківщина

