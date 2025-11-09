Головна Світ Політика
Трамп звинуватив демократів у шатдауні та «терорі» американців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що демократи тиснуть на його адміністрацію для продовження субсидування програми охорони здоров'я Obamacare 

Президент США Дональд Трамп поклав повну відповідальність за тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) на демократів, стверджуючи, що саме їхня позиція перешкоджає ухваленню федерального бюджету на наступний рік, передає «Главком».

Своє бачення ситуації Трамп висловив у дописі на власній соціальній мережі Truth Social. Він заявив, що американці страждають через терор демократів, які, на його думку, навмисно закрили уряд. Метою такого кроку, за словами Трампа, є тиск на його адміністрацію для продовження субсидування програми охорони здоров'я Obamacare.

Трамп також виступив з критикою програми Obamacare. Він зазначив, що після прийняття цього закону акції великих страхових компаній значно зросли (деякі більш як на 1000%). Водночас, за його словами, страхові внески для американців більш ніж подвоїлися, що суперечить попереднім обіцянкам експрезидента Обами.

На думку президента США, кошти, призначені для Obamacare, слід направляти безпосередньо громадянам, щоб вони могли купувати краще медичне обслуговування та створювати конкуренцію. Саме це питання, за його твердженням, нібито стало головною причиною шатдауну.

На завершення свого звернення, Трамп висловив готовність співпрацювати з обома партіями для вирішення проблеми, але лише після того, як робота уряду буде відновлена. Він закликав припинити тероризувати американців та нав'язувати політику, що провалилася.

Як повідомлялось, громадяни США можуть зіткнутися з ланцюговою реакцією затримок авіарейсів по всій країні через нестачу диспетчерів і технічних фахівців. Чиновник пояснив, що авіадиспетчери не отримують зарплати та не можуть забезпечувати свої родини.

До слова, група конгресменів з обох партій запропонувала компроміс, щоб завершити політичний глухий кут і відновити роботу.

