Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади – Reuters

Келлог обурений тим, що адміністрація США не здійснює достатнього тиску на Росію

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог залишить свою посаду вже через декілька місяців. Про це повідомляють джерела Reuters, пише «Главком».

Зазначається, що Кіт Келлог залишить свою посаду в січні 2026 року. Причиною такого рішення стало розчарування у результатах американської політики щодо України.

Як повідомляють джерела, Келлог обурений тим, що адміністрація США не здійснює достатнього тиску на Росію і що певна частина чиновників не готові до рішучих дій у цьому напрямку.

До слова, у вересні 2025 року, у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Раніше президент України Володимир Зеленський жартома зауважив, що спецпредставник президента СШа Кіт Келлог є не гіршою ППО, аніж Patriot.

«Виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірша, ніж «петріоти». Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіте Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави», – сказав президент, звертаючись до Кіта Келлога.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог також брав участь в урочистостях до Дня Незалежності 24 серпня.

Тоді глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.