У Росії стартувала прихована мобілізація

Яку головну задачу поставив Путін?
Головна задача Кремля на зиму

Відразу у 20 регіонах Росії почали набирати, так званих, резервістів для «охорони значущих обʼєктів». Простіше кажучи, прихована мобілізація стартувала.

• 1 •

Поки складно говорити про масштаби і кількість цих самих резервістів. Зараз можу лише висловити гіпотезу, що головна задача – протягом зими накопичити додатково 110-150 тисяч. Але повторюся – це гіпотеза. Головне питання на яке нема відповіді – на скільки провисатиме набір на контракт. Виходячи з цієї цифри, ми зможемо дати відповідь на питання: «Це накопичення додаткових ресурсів чи поповнення втрат від недобору?». Я схиляюся до того, що ми побачимо відносно невелике накопичення додаткових ресурсів. Але повторюся – це поки гіпотеза. Відповіді ми матимемо протягом максимум двох місяців.

• 2 •

Не потрібно сумніватися, всі ці «резервісти» з лагом у кілька місяців опиняться на фронті.

• 3 •

Система побудована так, що ніяких бунтів ми не побачимо у принципі. Зараз російське законодавство робить безправним ухилянта (блокування карточок, водійських прав і т.д). Вони два роки виписували повну архітектуру цих мобілізаційних змін і були готові запустити цю саму мобілізацію ще з травня. Але Путін чекав. Що стало тригером? Я схиляюся до думки, що причиною стало зменшення бажаючих іти на контракт.

• 4 •

Паралельно з цією мобілізацією йде зменшення виплат контрактникам у ряді регіонів. Досі ця війна була виключно про гроші (гроші в обмін на смерть). Зараз гроші різко зменшилися. Це буде приводом для бухтіння, але не виступів.

• 5 •

Окремо хочу звернути увагу на те, що ця мобілізація буде вимивати значно ясніший людський ресурс. Якісніший у значенні, кваліфікації, соціального становища (простіше кажучи, не алкоголіки). Це точно серйозно вдарить по трудовому потенціалу. Але накопичувальний ефект ми побачимо не раніше ніж через 12 місяців.

