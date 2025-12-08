Головна Країна Політика
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент каже, що Сполучені Штати шукають компроміс у переговорах, аби завершити війну
фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що Україна не має права і не збирається віддавати свої території

Питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями. «Ми не маємо ніякого морального права і не можемо по закону, за нашою конституцією, поступатися територіями. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території, ми, безумовно, нічого не хочемо віддавати. За це ми сьогодні і боремося. Буду відвертий: американці сьогодні шукають компроміс», – каже він.

Український лідер додав, що мирний план США було скорочено до 20 пунктів. Суперечливі для України положення було усунено. Наразі залишаються питання територій, де не знайдений компроміс, питання де потрібно залучати європейські кошти і питання гарантій безпеки.

«У нас залишилося після женевської зустрічі 20 пунктів у мирному договорі. Не все нам подобається. Але ми ще попрацюємо, і завтра зробимо все, щоб відправити наш погляд завтра увечері до США», – додав президент.

Нагадаємо, за даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.

До слова, у Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

